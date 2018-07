«Hay que pensar en objetivos grandes»

Sonriente, cómodo y distendido en la escena, André Sousa se desnudó ayer a nivel futbolístico en su presentación, confesándose como un mediocentro de pincel y brocha gorda al mismo tiempo. Con disciplina para defender y brío para arrancar y atacar. Un 'box to box' de siempre. «Me gusta trabajar mucho por el equipo y tácticamente creo que me posiciono bien; puedo jugar en las tres demarcaciones del mediocentro», inició el luso, cedido por Os Belenenses con una opción de compra, antes de realizarse un autorretrato más visual y certero: «Me gusta más jugar de '8', de 'box to box', pero donde el míster diga».

Así se presentó el primer fichaje rojiblanco de la temporada, un futbolista lisboeta de 27 años -el lunes cumple 28- que este verano decidió cambiar la Primera portuguesa por la Segunda española. «Estaba en una competición buena, pero la Segunda de España es una de las más potentes de Europa junto con la inglesa. Vi con muy buenos ojos esta oportunidad. El club es ambicioso y vamos a ir para arriba», prometió con un marcado optimismo al lado de Miguel Torrecilla, su gran valedor tras el seguimiento realizado durante el último curso. «La primera impresión ha sido muy buena y estoy en este sitio para ser feliz», apreció justo antes de vestirse de corto y pelotear en el número 2 ante la mirada de los niños del campus, ojipláticos. Su camiseta, sin publicidad, ni número. Limpia. Aunque le tira el '8'.

Hizo una revisión de los acontecimientos. Recordó una negociación «muy rápida», durante la que su criterio reposó en las recomendaciones de su excompañero Javier Balboa, un 'producto' de Valdebebas que tuvo algo de recorrido en Portugal, especialmente en el Beira-Mar, donde los dos coincidieron. También se asentó su decisión en la opinión del delantero murciano Juan Tomás Ortuño. Otro amigo del fútbol. «Los dos me hablaron maravillas del club y me dijeron que tenía una afición muy importante y apasionada», manifestó. Durante la mañana lo comprobó en su pellejo. Se hinchó a firmar los primeros autógrafos. «Yo también soy un apasionado del fútbol y pienso que estoy en un club ideal para continuar subiendo», prolongó.

Antes y después habló el director deportivo salmantino, que apenas concedió una reflexión superficial en torno a la opción de compra que tiene el Sporting por este jugador, aunque la vía más directa parece esposada al ascenso. «Va vinculada a unos criterios futbolísticos, acordados entre el jugador y el club, para que sea obligatoria», se limitó a señalar en una sala bastante concurrida y en la que se encontraban sus agentes, uno de ellos Bruno Basto, exfutbolista del Benfica y del Girondins, entre otros. Había abierto juego Torrecilla con otro retrato en detalle: «André es un centrocampista muy completo, de pierna izquierda y un gran despliegue físico, que ayuda en la recuperación, pero también aporta en el juego ofensivo, en la creatividad, en el ritmo de los partidos y en la finalización». Y, prosiguió, «tiene buen golpeo a balón parado».

En sus primeras horas en Gijón, a donde llegó el miércoles para pasar el reconocimiento médico y firmar el contrato en Mareo, Sousa tuvo tiempo para mantener un primer contacto telefónico con Baraja, quien apura sus últimos días de vacaciones. «Fue muy amable. Charlé un poco con él, aunque ahora voy a tener tiempo de hablar con todo el mundo», explicó el futbolista luso, algo encogido con el castellano, aunque se desenvolvió bien en su intervención, pidiendo un turno final para dar gracias al Os Belenenses en portugués.

Consejos de Baraja

Se le preguntó también por el Rubén Baraja futbolista, otro '8' de manual como se presentó él. «Le recuerdo muy poco por edad, pero sí me acuerdo de cuando jugaba en el Valencia», aseguró. A renglón seguido se mostró encantado con el pasado y el perfil de jugador de su nuevo técnico: «Es importante que jugase en mi posición porque me dará muchos consejos y voy a crecer más como futbolista».

Por el camino se había quedado su mensaje más ambicioso y sonoro, sin tocar de palabra el ascenso, pero con alguna mención velada a él. «Las metas son las mejores. Como jugador quiero aprovechar lo máximo, trabajar para jugar minutos y seguir ganando», anunció Sousa. «La mentalidad es esa y por lo que he visto en el club hay que empezar a pensar en objetivos grandes», concluyó. El lunes comenzará la actividad en Mareo.

