«El primer gol nos ha hecho muchísimo daño»

La alegría de Rubén Baraja contrastaba con el gesto serio de José Luis Martí. El técnico del Tenerife lamentó lo rápido que se le puso en contra el partido a su equipo en El Molinón. «Empezar así, con un gol en contra a los cuatro minutos nos ha hecho muchísimo daño», reconoció el entrenador balear, consciente de que «cuando hemos llegado a tres cuartos del campo no hemos sabido profundizar».

Martí, no obstante, destacó que su equipo «se ha sobrepuesto, pero sin la finalización que requiere esta competición». En cuanto al Sporting, el entrenador del Tenerife aseguró que «es un grandísimo equipo», y negó haberse visto sorprendido por la propuesta de Rubén Baraja en su estreno. «Siempre me he esperado un Sporting así independientemente de su entrenador. Había un gran entrenador, ha venido otro grandísimo entrenador y sacará rendimiento a sus futbolistas», concluyó.