La primera opción de Jony pasa por continuar en Primera División Jony, durante un partido. / N. S. De abandonar el Málaga en el mercado invernal, el extremo cangués esperará por una oferta de la máxima categoría A. MAESE GIJÓN. Miércoles, 27 diciembre 2017, 01:28

Rubén Baraja y Miguel Torrecilla peinan el mercado en busca de dos jugadores que aumenten el nivel de la plantilla. Entre las preferencias del técnico se encuentra un extremo que aporte velocidad y verticalidad a los ataques del Sporting.

Javier Fernández, presidente de la entidad rojiblanca, reconoció días atrás que «Jony me parece un buen jugador que aquí completó dos grandes temporadas». Al dirigente no le importaría que el equipo se reforzara con el cangués el próximo mes. Incluso la semana pasada afirmó que «hay posibilidades de que Jony vuelva al Sporting, pero no depende de nosotros».

No le falta razón al máximo accionista del club gijonés, porque entre otros, el propio jugador tiene que dar el visto bueno a la operación. Por el momento, Miguel Torrecilla se encuentra a la espera de la situación del extremo. Jony tan solo ha participado en cinco partidos del Málaga en la presente temporada. El asturiano suma 216 minutos y tan solo ha sido titular en un encuentro. Unas cifras que invitan al futbolista a buscar una salida en el próximo mercado.

La primera intención del atacante es la de voltear su rol dentro del vestuario malacitano. De no ser así, Jony buscará una salida en el mes de enero en busca de un mayor protagonismo sobre el terreno de juego que le permita tener una continuidad para alcanzar su mejor versión, aquella que ofreció en Gijón hace dos temporadas y que sirvió para que el Sporting ascendiera a Primera y se mantuviera una temporada en la máxima categoría.

Las prioridades del jugador, por tanto, pasan por continuar entre los mejores. Sus preferencias se encuentran por demostrar que puede ser un fijo en las alineaciones de un equipo de Primera División. En el caso de que no sea así, el cangués buscará destino en la categoría de plata. Y, en ese escenario, el Sporting tiene más opciones que el resto en hacerse con sus servicios.

Así pues, el regreso de Jony a Gijón se antoja, a priori, complicado. A todo ello hay que añadir que tanto Torrecilla como Baraja quieren incorporar a los fichajes lo antes posible. Y en el caso del exrojiblanco, su vuelta apuntaría a finales del mes de enero. Pero por su fútbol igual se puede esperar.