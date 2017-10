'Quini': «El partido con la Cultural es una prueba de fuego» Enrique Castro 'Quini', en Mareo. / Arnaldo García Enrique Castro confía en ver este martes «un gran partido entre dos ciudades hermanas» en el que el conjunto rojiblanco «refrende lo que está haciendo» J.C. | D.G. Lunes, 9 octubre 2017, 16:50

Enrique Castro, 'Quini', lleva el fútbol en las venas. La pasión por este deporte, el sentimiento que desprende y la magia que se aprecia en el terreno de juego resulta simplemente «inigualable». Quizá por ese motivo el corazón de este mito del fútbol se mueve agitado por las vibraciones que se aprecian en la antesala de cada partido, durante el desarrollo del mismo, y en su prolongación posterior.

Y las vibraciones, lo admite, se multiplican cuando se habla de un Cultural Leonesa-Sporting, un duelo liguero que se ha hecho esperar desde los años sesenta. Ante la inminente cita (martes, 10 de octubre, 21 horas), Quini habla sobre el encuentro en una entrevista concedida a leonoticias.com.

- Cultural Leonesa-Sporting ¿Qué sensaciones le produce este partido?

- Me produce unas sensaciones maravillosas. A León me une mucho, allí hice la mili, allí siempre me han tratado de una forma extraordinaria. No hace mucho me dieron el Gallo de San Isidoro y tengo muy buenos amigos. León es una ciudad encantadora y a los asturianos nos une algo especial, así que un partido entre los dos equipos de las dos ciudades, repito, es algo maravilloso.

- ¿Qué espera de este partido?

A nivel deportivo para nosotros no será un partido sencillo, porque la Cultural lo está haciendo muy bien. A nivel de afición será un gran partido entre dos ciudades hermanas. Espero que la deportividad reine en todo momento porque es de esos partidos que gustan.

- ¿Cómo ve al Sporting?

El equipo tiene que refrendar en León lo que está haciendo. Yo creo que el partido de León nos va a marcar si el equipo está fuerte. De alguna forma creo que es una prueba de fuego. No es fácil jugar en Segunda y lo que importa es sumar puntos.

- ¿Y la Cultural?

Sin ningún tipo de duda, para mí es el equipo revelación de la categoría. Y lo digo de una forma objetiva. A la Cultural le tengo un aprecio personal, recuerdo que cuando hice la mili en León vestí la camiseta de la Cultu en un partido amistoso. Pero no lo digo con pasión. Hay un buen bloque y veo al equipo que tiene una ilusión enorme. León tiene merecido el ascenso a Segunda y la permanencia.

- ¿Jugar en Segunda es especialmente complicado?

Mucho, muchísimo. Cada partido en Segunda es diferente. En esta categoría el último puede ganar al primero y de poco sirve que se considere a un equipo favorito. Eso vale de poco. Es una categoría muy complicada. En Segunda se puede esperar cualquier cosa.

- ¿Se atreve con un resultado?

Es difícil. Mi corazón está con el Sporting como el de todos los leoneses está con la Cultural. Prefiero no hablar de resultados. Espero y quiero que gane el Sporting y de corazón que a partir de ese partido espero que la Cultural gane todo, pero mi corazón es del Sporting.

- ¿Se imagina un Cultural-Sporting en Primera?

Desde luego que sí, no es imposible, ni mucho menos. He visto cosas mucho más difíciles en el fútbol. Sería estupendo algo así, especialmente porque somos dos ciudades amigas, que nos llevamos bien, y sería extraordinario algo así. Y no es imposible...

- Le gustaría estar a pie de campo... eso es seguro

Desde luego... Es que llevo al Sporting en el corazón... Me encantaría...