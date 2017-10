Quini: «Estar en León es un placer» El mítico ariete del Sporting se cita con un buen número de amigos y aficionados leoneses en la antesala del encuentro en el Reino de León LEONOTICIAS.COM Martes, 10 octubre 2017, 18:41

Nadie como Enrique Castro 'Quini' para hablar de la grandeza del fútbol. Y nadie como el mítico ariete para remarcar los enormes lazos trenzados entre Asturias y León por el fútbol. Apasionado de este deporte, con el corazón entregado de por vida al Sporting, 'Quini' ha aprovechado la antesala del encuentro con la Cultural Leonesa para citarse con un puñado de amigos encabezados por Alfonso García 'Alauto'.

Hinchas del Sporting y aficionados de la Cultural y Deportiva leonesa se han abrazado este martes en el Mesón Asador de Viloria tras visitar las instalaciones de la firma de automóviles Alauto en León capital. No ha faltado el buen humor, la rivalidad mejor entendida y el deseo común de que en el Reino de León se pueda presenciar un gran partido de fútbol.

«Venir a León es un placer», ha señalado 'Quini', que ha visto cómo debía cortar una tarta decorada especialmente para la ocasión y que no ha dudado en ponerse el mandil de 'León capital gastronómica' porque la ciudad «se lo merece».

Y sobre la mesa, el fútbol como no podía ser de otro modo: «La Cultural es un gran equipo y para mí el equipo revelación de la categoría. Por eso cuando me han preguntado estos días he dicho que el de hoy es un partido clave para el Sporting».

'Quini' además ha deseado que «ojalá ambos equipos pudieran conseguir el ascenso de categoría porque vivir todo esto en Primera ya sería lo más».