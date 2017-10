«Quisimos jugar con su ansiedad» Isma López busca un compañero para pasar el balón. / A. DÍAZ «Intentamos hacer daño al Rayo a la contra», reconoce Isma López ANDRÉS MAESE GIJÓN. Lunes, 23 octubre 2017, 03:04

En líneas generales, los jugadores del Sporting abandonaron Vallecas con un buen sabor de boca después de haber sumado un punto ante el Rayo. Los más exigentes como Isma López ya pensaban en el próximo encuentro liguero en El Molinón antes de subirse al autocar rojiblanco: «La valoración final es que puntuamos ante un rival difícil y fuera de casa. Lo más importante ahora es ganar ante nuestra afición».

El lateral reconoce estar en un buen estado de forma. Además, analizó el encuentro del que destacó que «quisimos jugar con la ansiedad del rival y hacer daño al Rayo a la contra, pero nos faltó puntería en los últimos metros».

El acierto de cara al gol lo tuvo ayer Michael Santos. El uruguayo fue la gran novedad de la alineación. No por estar en el equipo titular, sino por jugar como delantero centro por delante de Stefan. «El entrenador me puso en mi posición habitual y me vino bien», afirma el atacante, que espera que pueda seguir siendo la referencia ofensiva del equipo ante el Almería.

LAS FRASESSergio Álvarez Centrocampista del Sporting«El punto es bueno porque jugamos ante un rival muy peligroso con un ataque muy vertical»Michael Santos Delantero del Sporting«El entrenador me puso en mi puesto habitual y me vino bien. Espero que siga siendo así»

Respecto a la competencia que se ha generado para ser el punta en el Sporting, Santos afirma que «es sana, todos sabemos que puede jugar cualquiera como titular porque estamos preparados para ello». Ayer, precisamente, participaron tres de los cuatro 'nueves' en Vallecas.

Mejor versión

Si en la delantera Paco Herrera realiza permutas, el centro del campo es intocable para el preparador. Sergio Álvarez y Bergantiños volvieron a comandar el juego del Sporting una jornada más. El avilesino destaca que «el punto es bueno porque jugamos ante un rival con un ataque muy vertical».

El análisis del centrocampista se asemeja al de Isma López. Sergio destaca la defensa: «La versión del Sporting cada vez es mejor, con una solidez defensiva que concede muy poco al rival». En cuanto a su nivel, el asturiano espera seguir mejorando porque reconoce que «a lo largo de una temporada es muy complicado mantener un alto nivel», pero también comenta que «cada día intento dar lo mejor de mí».

Uno de los últimos en salir del vestuario fue Mariño. El guardameta volvió a tener trabajo y estuvo muy acertado en los remates que recibió del Rayo.

«El empate es bueno siempre que se gane el sábado al Almería en El Molinón», subraya el gallego. La dinámica en casa del Sporting es positiva y los jugadores pretenden que siga aumentando con una victoria ante los andaluces. «Hemos encontrado, porque llevamos varios partidos buenos, la dinámica para competir en los partidos», comenta el portero, que también destaca la buena labor de sus compañeros en la parcela defensiva. «Supimos contrarrestar el ataque del Rayo. Sabíamos que Trejo y De Tomás nos podían hacer mucho daño con espacios y no se los hemos concedido», concluyó.