Rachid pide «seguir» por el camino iniciado en Albacete Rachid, durante el calentamiento previo a la sesión. / A. GARCÍA «Siempre he tratado de trabajar mucho en los entrenamientos y de hacer cambiar al míster de idea», asegura J. BARRIO GIJÓN. Viernes, 1 diciembre 2017, 02:37

En sintonía con Paco Herrera, Rachid extrajo algunos momentos del Carlos Belmonte, especialmente en la segunda mitad, y concluyó que «hemos dado una buena imagen y ahora solo se trata de seguir con ella y todo saldrá bien». El franco-argelino se mostró encantado, en ese sentido, con su primera titularidad, tras varios meses sin vestir la rojiblanca dentro del once, y señaló que «estoy muy contento por volver a jugar y disfrutar de minutos con mis compañeros».

Un par de preguntas más tarde, Rachid hizo un repaso por el último año, en el que apenas cató la competición, y aseguró sobre su vuelta al Sporting, ya con Paco Herrera como entrenador, que «siempre he tratado de trabajar mucho en los entrenamientos y de hacer cambiar al míster de idea; siempre estuve ilusionado». En ese camino recordó que «hay que ser fuerte, aunque para mí es fácil porque me levanto todas las mañanas para jugar al fútbol».

Aseguró a renglón seguido que nunca ha querido salir del Sporting, ni cuando salió cedido al Tenerife, ni este verano, cuando tuvo una propuesta del Beveren belga sobre la mesa. En todo ese tiempo de vacío, reconoció, «echaba mucho de menos la competición y ahora voy a intentar dar lo mejor en los partidos para intentar quedarme».

No quiso en ese sentido hablar mucho del próximo mercado de invierno, sobre todo con la oportunidad que se le abre por la lesión de Sergio. «Todavía es pronto para hablar de eso. Estoy aquí y tuve minutos en los tres últimos partidos y solo me centro en ganar al Zaragoza», dijo, a la vez que aseguró que «el míster siempre me ha tratado como uno más», recordando que «sabemos la importancia que tiene Sergio, pero yo tengo mi estilo e intentaré aportar mis cosas».