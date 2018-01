Sporting | De Santiago: «Nadie se llevará a Barba si viene con un euro menos de la cláusula» Ramón de Santiago, en la última junta de accionistas. / ARNALDO GARCÍA «No vamos a sentarnos a ninguna mesa a hablar de él», asegura sobre el interés del Nápoles en el central, con un blindaje de tres millones en Segunda J. BARRIO GIJÓN. Miércoles, 24 enero 2018, 02:27

«El objetivo de la Liga y el nuestro es abrir aquel mercado». Ramón de Santiago, asesor del consejo, se refirió ayer durante una entrevista concedida al programa 'Tiempo añadido' de Rpa al proyecto que el organismo que preside Javier Tebas lidera en Arabia Saudí, hasta donde se desplazó el pasado fin de semana Javier Fernández y el propio Ramón de Santiago para cerrar la cesión del delantero juvenil saudí Abdullah Al Hamdan, al que ha seguido el técnico Javi López durante algunos meses.

El abogado aclaró que la operación había sido a coste cero y que no había ninguna cláusula impuesta para que este futbolista, que alternará el División de Honor con el filial, jugase. También desveló que el Real Sporting de Gijón «tiene una opción de compra» por este delantero. Fue uno de los muchos temas que abordó el abogado del club, que opinó sobre el ruido que llega desde Italia en torno a un supuesto interés del Nápoles en Federico Barba , desvelado por el 'Corriere dello Sport', y fijó la posición del club. De Santiago explicó que al Real Sporting de Gijón no había llegado ninguna propuesta por el central y señaló rotundo que «si viene con un euro menos de la cláusula de Barba, no se lo llevará», reiterando en que «no vamos a sentarnos a ninguna mesa a hablar por Barba y estoy seguro de que el 1 de febrero seguirá en el Sporting». No quiso concretar, eso sí, el importe de la cláusula en Segunda, que asciende a tres millones.

Irrumpió Stefan Scepovic a renglón seguido, del que el abogado rojiblanco reconoció que el club esperaba un mayor rendimiento. «No sé si decepción es la palabra, pero es un jugador del que esperábamos más». En cualquier caso, consideró que «de aquí al 31 de junio creo que nos puede dar mucho y esperemos que así sea». Y, sobre la opción de compra obligatoria por el serbio, Ramón de Santiago profundizó un poco más, indicando que si bien una de las premisas para su ejecución era que el equipo lograra el ascenso, también hay otras variables de obligado cumplimiento: «Hay una serie de objetivos para ejecutar la opción de compra que se tendrían que cumplir. No recuerdo exactamente, pero estamos hablando de un delantero y uno de sus objetivos son los goles y él tampoco lleva muchos de momento».

Hizo un breve repaso al tema económico, incidiendo en que «el Real Sporting de Gijón hoy por hoy es viable en Primera y en Segunda y si no se consigue ese ascenso, que sería un palo para todos, económicamente no pasaría nada». Pero recordó que «todavía queda la segunda vuelta» y firmó «terminar segundo, con el Oviedo primero, si eso implica el ascenso del Sporting», reconociendo que «todos queremos ganar al Oviedo, pero nos preocupa nuestra clasificación y el objetivo».

