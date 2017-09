Real Sporting | Herrera: «Entiendo que el partido de Soria nos haya dejado tocados, pero al final lo vamos a conseguir»

«Entiendo que este partido nos haya dejado tocados, porque yo mismo estoy fastidiado, pero estamos a tiempo de todo. Y al final lo vamos a conseguir, y no estoy hablando de la Copa. Lo vamos a conseguir porque somos un muy buen equipo». Paco Herrera manifestó esta mañana su confianza en la conquista final del objetivo, el ascenso a Primera, aunque realizó una severa crítica sobre lo sucedido en Soria, a las puertas del partido de Copa de mañana, de nuevo ante el Numancia.

«Da la sensación de que nosotros mismos creemos que tenemos que ir a ganar todos los partidos, que los rivales tienen que defenderse y nosotros atacar siempre», alertó. Pero, matizó, «hay que saber defender cuando toca porque esta categoría está muy igualada». También recordó, sin escudarse en ello, que el primer gol del Numancia había estado precedido de una mano «clarísima». Y, concluyó de nuevo, «cuando nos toque defender tenemos que estar todos a una porque el sábado no fuimos un equipo fiel a lo que somos».

Preguntado por la vuelta al trabajo, el técnico aseguró haberse encontrado «un vestuario muy tocado y raro, con excesiva tristeza», aunque señaló que «de aquí a mañana le daré la vuelta a todo». Antes había valorado la situación de Stefan, sin minutos en Soria, algo que desligó de un toque de atención. «Necesitábamos velocidad arriba, porque pensaba que sus centrales iban a sufrir más con Santos, pero no salió y luego, con el partido decidido, ya quise probar otras cosas», resumió. Con Castro también hizo una reflexión personal, anticipando que su expulsión no supondrá un castigo. «No acaba de estar fino y de encontrar su espacio y su momento y creo que lo que pasó fue un poco por la impotencia que siente de no estar fino. Si lo del sábado pensara que habría sido premeditado, no lo alinearía, pero creo que fue un acto de rebeldía», consideró.

De cara al encuentro de Copa, el técnico ha convocado a toda la plantilla, salvo a Mariño, incluidos Pedro Díaz, Dani Martín y Nacho Méndez, estos dos con muchas opciones de partir desde la titularidad. En cualquier caso, mañana habrá un último entrenamiento, en el que volverá a probarse Álex Pérez, que también apunta a la titularidad.