Sporting Real Sporting | Javier Fernández: «Con Stefan teníamos una esperanza y su rendimiento es una decepción» 04:27 ARNALDO GARCÍA El presidente del Sporting está «satisfecho» con las incorporaciones del mercado invernal, que vienen para «mejorar la plantilla y cerrar puestos que no estaban bien cubiertos» CRISTINA TUERO Gijón Jueves, 1 febrero 2018, 11:07

Javier Fernández está «satisfecho». Tras el cierre del mercado invernal, con cuatro incorporaciones en el Sporting (Jony, Hernán Santana, Nano Mesa y Guitián), su presidente cree que se ha cumplido el objetivo de «mejorar la plantilla y cerrar algunos puestos que no estaban bien cubiertos con los fichajes del verano». No ha sido, eso sí lo reconoce, un camino fácil pero, en cualquier caso, las decisiones adoptadas, consensuadas con el entrenador y el director deportivo, «satisfacen la demanda».

En la valoración de Fernández, que prefiere no opinar sobre si hubiera sido mejor tirar de la cantera antes de incorporar al último en volver, Guitián, -«en eso no me meto, debes preguntárselo a la dirección deportiva»- reconoce que «quizá no se ha acertado con algún jugador» pero recalca que lo que el club rojiblanco buscar era contar con aquellos jugadores «que tuvieran ánimo de seguir aquí y plantar cara a una situación difícil a 18 partidos para terminar la temporada». Y eso tanto Jony, como Hernán Santana y Nano Mesa, lo tienen y, en el caso del Guitián, «a sportinguista no lo gana nadie».

En el plano económico, el presidente rojiblanco afirmó que se estaba «cerca del límite» de agotar el tope salarial. Aunque también cree que «con un presupuesto que están entre los más altos, el tercero de la cateogría, deberíamos estar entre los seis u ocho primeros, o jugar el play off que puede ser una segunda oportunidad si no quedamos el primero o el segundo».

