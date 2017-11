Real Sporting Real Sporting | Stefan: «Si dijera que no me ha sorprendido estar fuera del once en estos partidos, mentiría» El delantero serbio, autor del gol frente al Valladolid, reconoce sobre el partido de ayer que «la sensación es que hemos perdido tres puntos» JAVIER BARRIO Gijón Lunes, 13 noviembre 2017, 13:13

Stefan Scepovic hizo autocrítica este mediodía, tras la vuelta al trabajo del Sporting, en torno a la falta de pegada que manifestó el equipo frente al Valladolid, que acabó igualando el choque. "La sensación es que hemos perdido tres puntos, aunque hayamos puntuado. Íbamos ganando y tuvimos ocasiones claras para sentenciar", lamentó el delantero serbio, autor del gol rojiblanco en su vuelta a la titularidad. "Ellos no tuvieron ninguna ocasion, salvo las dos esas de estrategia que paró Mariño. Nosotros sí que tuvimos claras y no las aprovechamos. Eso nos penaliza y nos deja con un sabor agridulce", resumió.

Sobre su gol, Stefan admitió que "es importante para un delantero marcar y estoy contento por eso y por volver a jugar de inicio, pero al final lo que más me importa son los tres puntos que no pudimos conseguir". También asumió su error en el uno contra uno que perdió ante Masip: "No pensaba que iba a salir tan rápido a bloquear mi tiro. Intenté levantar el balón, pero la mano evitó que entrase. Tenemos que aprovechar esas situaciones para poder matar antes".

Preguntado por si le había sorprendido su ausencia en el once en los cuatro últimos partidos, Stefan reconoció que "si dijera que no me ha sorprendido, mentiría, pero el míster es el que decide y nosotros estamos para ayudar". Y agregó sobre sus caídas a banda, que no gustan a Herrera, que "normalmente lo hago cuando el lateral tiene dificultades para sacar el balón; tampoco es que esté clavado en la banda".

Más adelante puso la mirada al frente para asegurar que "este grupo es fuerte y se recuperará pronto", pese a la mala dinámica en la que se encuentra el Sporting, que solo ha sido capaz de ganar uno de sus cinco últimos encuentros. También relativizó las críticas por la propuesta del equipo, que ayer no tuvo el balón. "Tiene sentido que lo tengas todo el rato si generas ocasiones y ganas, pero sabíamos que el Valladolid era un equipo que intentaba tener el balón, con laterales muy arriba y centrales abiertos. Intentamos ser sólidos atrás y pillarles descolocados", dijo, antes de subrayar que "esto es muy largo, todavía queda un mundo y estamos a dos puntos de las posiciones de ascenso directo".

