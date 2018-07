Baraja ya tiene a su mediapunta 00:21 Robin Lod saluda con el pulgar hacia arriba a los medios. / A. GARCÍA Robin Lod llega a Gijón con la intención de liderar el ataque del Sporting el próximo curso ANDRÉS MAESE GIJÓN. Martes, 24 julio 2018, 01:10

La ciudad recibió a Robin Lod con uno de los mejores días del verano. El futbolista finlandés se encuentra en Gijón a la espera de firmar esta mañana su nuevo contrato con el Sporting después de haber terminado su compromiso con el Panathinaikos griego, equipo en el que militó las tres últimas temporadas.

Miguel Torrecilla presentará en Mareo a su cuarta incorporación, tal y como lleva informando EL COMERCIO durante los últimos días. Después de André Sousa, Francisco Molinero y André Geraldes, ahora el turno es para un mediapunta de 25 años que llega a Gijón con la idea de dirigir el ataque rojiblanco en las próximas temporadas. Con el fichaje del finlandés, Rubén Baraja ya tiene a un jugador que puede servir de enlace entre el centro del campo y el ataque. Rol que la pasada campaña desempeñó Rubén García una vez que el pucelano se hizo cargo del banquillo.

La primera toma de contacto del jugador con este periódico se produjo en torno a las dos de la tarde. Robin Lod salió de su hotel para comer en un restaurante próximo a la playa de San Lorenzo y de paso conocer un poco más la ciudad que será su casa en las próximas campañas como jugador del Sporting. No quiso hacer declaraciones porque el futbolista prefiere esperar a que su firma quede plasmada en su nuevo contrato como rojiblanco.

El internacional finlandés será presentado este mediodía en Mareo

Ya por la tarde, sobre las nueve de la noche y antes de dirigirse al restaurante donde cenó, el atacante posó ante los medios después de varios minutos de incertidumbre. En un primer momento, el futbolista prefirió mantenerse al margen de los focos de las cámaras, pero antes de abandonar el hotel donde se hospedará hasta que encuentre su próximo domicilio, se bajó del vehículo donde se había resguardado y posó con la mejor de sus sonrisas para que el sportinguismo empiece a conocer el rostro de un hombre del que se espera que marque las diferencias sobre los terrenos de juego.

La llegada de Robin Lod al Sporting parece que no será la última esta semana. Miguel Torrecilla es conocedor de la necesidad que tiene Rubén Baraja para contar cuanto antes con dos delanteros porque la eficacia goleadora ha brillado por su ausencia en los dos primeros amistosos del Sporting. Por ello, el salmantino centra sus esfuerzos en contratar a dos goleadores para continuar con la construcción de la parcela ofensiva.

Pese a que en las últimas horas se han vinculado varios arietes con el Sporting, según ha podido saber este periódico, el director deportivo suspira por hacerse con los servicios de Álex Alegría. El futbolista que se encuentra en Sevilla haciendo la pretemporada con el Betis, cuenta con una excesiva competencia en la delantera verdiblanca por lo que su salida del cuadro que dirige Quique Setién parece inminente.

El delantero tiene varias 'novias' en Primera y eso dificulta mucho la operación. No obstante, Miguel Torrecilla no cierra esta vía. El encargado de la parcela deportiva espera la decisión de un hombre al que ya fichó para jugar en el Betis. De no poder cerrar la contratación del verdiblanco, el Sporting deberá buscar otras alternativas para elevar el nivel del ataque.

