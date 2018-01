Rubén Baraja: «El objetivo del Sporting tiene que ser estar con los mejores» Rubén Baraja, entrenador del Sporting. / Arnaldo García El técnico rojiblanco concede a EL COMERCIO su primera entrevista desde que asumió el cargo JAVIER BARRIO Gijón Martes, 16 enero 2018, 18:54

Rubén Baraja (Valladolid, 1975) atiende en exclusiva a EL COMERCIO, el primer medio con el que mantiene un encuentro desde su llegada a Gijón, en una entrevista que mañana se podrá leer en la edición impresa y en la que el vallisoletano analiza sus primeras semanas en el Sporting.

-¿Qué regusto le dejó la victoria contra el Alcorcón?

-Estamos muy contentos. Era un partido que, jugando en casa, puedes tener posibilidades de sumar, pero no solo por el resultado, sino la manera en la que el equipo compitió, todo sabe mucho mejor. El equipo ha ido paulatinamente creciendo desde que llegamos aquí y el otro día logramos un resultado solvente ante un buen rival. Eso nos da la esperanza de pensar que a través del trabajo y del proceso podamos seguir mejorando.

-¿Hay tiempo para llegar al ascenso directo?

-El objetivo del Sporting tiene que ser estar con los mejores y tenemos que trabajar mañana para conseguirlo. Es evidente que llevamos un déficit de puntos importante con respecto al objetivo, pero lo que más me preocupa es el día a día y el partido a partido. Tenemos que tratar de hacer las cosas bien y sumar en cada partido para poder acercanos al objetivo más ambicioso que podamos. Si podemos llegar arriba, mejor, pero si no tratar de poder estar en el 'play off' y pelear por subir a Primera. Ese proceso no es fácil porque veníamos ya con desventaja, pero todavía quedan muchos partidos y muchos puntos en juego. Lo más importante es que el equipo crezca en cada partido y no solo en casa. Ahora vamos a tener la oportunidad de hacerlo fuera y el planteamiento es que también seamos competitivos fuera de El Molinón.

-Ese estirón pueden pegarlo en Lugo...

-Al final ganar en casa, da estabilidad en la clasificación, que los aficionados disfruten. Si encimas eres contundente, eso hace que crezcas en confianza, sobre todo cuando se ha producido un cambio de entrenador. Pero creo que la diferencia te la da ser capaz fuera de casa de ganar o puntuar, ir sumando puntos que te van dando la posibilidad de crecer en la clasificación.

