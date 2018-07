Rubén Baraja: «Le pedí al club que Sergio Álvarez no saliera»

El entrenador del Sporting, Rubén Baraja, no pudo obviar la ausencia de Sergio Álvarez en Sestao. El preparador destacó que «no es algo que me guste ni mucho menos. Le pedí al club que no saliera». Además, el vallisoletano explicó los motivos que le llevaron a dejar a Sergio en Gijón en lugar de convocarlo para el encuentro ante el Sestao: «El equipo que tenía que viajar solo podía estar centrado en el partido y, con la negociación de su salida abierta, el jugador no iba a tener la cabeza en lo que tenía que estar pendiente. Por eso no vino».

