Sporting | Baraja ultima esta tarde la visita del Alcorcón a Gijón

El fútbol es un estado de ánimo. O una fábrica de ilusiones. O el reconstituyente más inmediato y potente que existe. En apenas una semana, impulsado por la sufrida victoria frente al Córdoba y por la brutal descarga propiciada por el fichaje de Jony, el Sporting ha modificado sus sensaciones, dando paso a un final de semana ilusionante. No está previsto mañana el estreno del cangués frente al Alcorcón, que se hará esperar seguramente hasta Lugo, aunque será el propio Baraja el encargado de valorarlo. Pero sí que el extremo podrá ver en directo su primer partido desde su regreso a Gijón, tras un año y medio en Málaga.

La intención del técnico, que tiene a disposición a toda la plantilla -Rubén García y Barba ya se ejercitaron con normalidad, con Álex López y Lora como únicos futbolistas no disponibles, aunque también participan en las sesiones-, es dar carrete al equipo y al dibujo que derrotó al Córdoba, pero con algunos ajustes en el sistema para que no se produzcan los desequilibrios del último partido. «En esta categoría es importante mantener la portería a cero y en la última jornada nos pudieron complicar el partido. También me lo tomo como algo personal por ser yo defensa. Tenemos que volver a conseguir la solvencia de otros partidos», advirtió Álex Pérez, autocrítico.

«La llegada de Jony va a ser algo positivo porque será para mejorar el equipo», dice el central

El Sporting está obligado a emprender un severo demarraje en este mes de enero, que arrancó con victoria y en el que tiene tres partidos en El Molinón, con la salida a Lugo también contemplada en el calendario. «Es muy importante ganar nuestro segundo partido en casa para hacer un llamamiento a la afición para que esté con nosotros y nos apoye, como está haciendo hasta ahora, pero sobre todo para que recuperemos la confianza», manifestó el defensa central madrileño.

En relación al mercado invernal y a la inminente llegada de Jony, Álex Pérez reconoció que «va a ser algo positivo porque será para mejorar el equipo». Pero, concentrado en el reto de mañana ante el Alcorcón, atajó que «ahora estamos centrados en ese partido, que es lo que nos toca». Tampoco se inquietó cuando se le planteó la posibilidad de que el club incorpore un defensa central este mes: «Todo lo que sea competencia, será bueno, porque te hace exigirte más».

El susto de Nacho Novo

Por otra parte, Álex Pérez reconoció el terrible impacto que le produjo la noticia del infarto de Nacho Novo, con el que mantiene una estrecha amistad desde que ambos coincidieran en el Huesca y, más tarde, en Estados Unidos: «Ayer -por el miércoles- pude hablar con él por teléfono y gracias a Dios está mejor y quedará en un susto. Está un poco débil y necesita tiempo para recuperarse, pero está mejor», confirmó.

Síguenos en: