«No podemos obviar que la semana que viene nos jugamos toda la temporada», reconoce Rubén Baraja

Rubén Baraja, entrenador del Sporting, dejó entrever esta mañana que introducirá modificaciones para el partido de mañana en el Arcángel. El técnico reconoció que «es evidente que no podemos obviar que la semana que viene nos jugamos toda la temporada, pero este es un partido que nos tiene que servir para afrontarlo con la idea de ganar y llegar al 'play off' con buenas sensaciones». En ese punto, tras facilitar una convocatoria con una baja tan sensible como la de Sergio, además de Nano Mesa, Viguera y Guitián, con la lesión de última hora de Juan Rodríguez, consideró que «buscamos que la plantilla llegue en las mejores condiciones al 'play off' y también un equipo competitivo que nos dé la posibilidad de ganar en Córdoba. Va a a ser un partido de alta intensidad ante un equipo que ha logrado salir con mucho esfuerzo».

Baraja reconoció que la baja de Juan Rodríguez, que se retiró con molestias, había trastocado su planteamiento para Córdoba. «Teníamos diferentes posibilidades con la baja de Guitián y, si no está Juan, tendrá que jugar Álex Pérez o Quintero. Uno de los dos. Me hubiera gustado que Juan hubiera estado, pero tiene una molestia». Y, en ese sentido, asumió como un riesgo una posible titularidad de Álex Pérez, con cuatro tarjetas amarillas. «Es un riesgo, pero en el fútbol hay que tomarlos», apuntó, concluyendo que «voy a tratar de un hacer un equipo competitivo». También apuntó sobre Sergio que «para él es bueno tener un impás».

Preguntado por la importancia del partido de mañana en relación al 'play off', el técnico ŕeconoció que «no me obsesiona más que competir en el 'play off'». Aunque, matizó, «hay que darle valor a quedar tercero. Tienes cierta ventaja porque el segundo partido vamos a jugar en El Molinón, pero tampoco eso es algo definitivo. Lo importante es jugar para ganar». No quiso entrar a valorar el vídeo que protagoniza José Ramón Sandoval, eufórico con un trabajador del club y enviando un mensaje hacia el Sporting, y se centró exclusivamente en el partido de Córdoba: «Tenemos un objetivo claro, que es este fin de semana ser terceros». Como particularidad sobre el 'play off', Baraja concedió que «prefiero jugar la vuelta en casa, que nos da un plus» y, agregó, que «sin duda prefiero un desplazamiento corto», incidiendo en que «va a ser muy duro, pero el premio es la gloria».

Síguenos en: