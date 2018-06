Sporting | Rubén Baraja: «No hemos sido merecedores de ser terceros» Baraja y Manu Poblaciones, a su llegada al Arcángel. / PHOTODEPORTE Rubén Baraja lamentó el mal partido despachado por el Sporting en el Nuevo Arcángel y asumió la responsabilidad por la baja de Álex Pérez para el duelo de Zorrilla VÍCTOR M. ROBLEDO GIJÓN. Domingo, 3 junio 2018, 01:59

Rubén Baraja mostró su mensaje más directo a la hora de valorar el partido despachado por su equipo en el Nuevo Arcángel. El técnico rescató pocos detalles positivos de lo visto sobre el terreno de juego, aunque mostró su esperanza en que la derrota sirva al Sporting para aprender de cara al trascendental 'play off', que arrancará el próximo jueves en el campo del Valladolid. «No hemos competido como esperábamos contra un buen equipo. Cuando no eres capaz de hacer las cosas bien, pasa lo que ha pasado hoy», afirmó el técnico rojiblanco, que no ocultó que «el Córdoba ha sido muy superior».

«No hemos sido merecedores de ser terceros», añadió Baraja, quien lamentó que el Sporting recibiera los dos primeros goles en acciones que habían previsto durante la semana. «En la primera parte han pasado casi todas las cosas que habíamos hablado. Nos ha hecho el primer gol en un balón al espacio entre el central y el lateral. Habíamos hablado que ellos buscan ese golpeo hacia Sergi Guardiola», afirmó el técnico. En cuanto al segundo tanto, Baraja explicó que sabían que «Aythami es un buen cabeceador y la suele devolver a zona de remate».

Al margen del resultado, el partido deja como daño colateral la baja por sanción de Álex Pérez en el partido del próximo jueves ante el Valladolid.

Rubén Baraja asumió la responsabilidad de apostar por el central madrileño como titular ayer pese a encontrarse apercibido. «Sabía que teníamos un riesgo importante, pero cuando planteas el partido dando continuidad a la gente que venía compitiendo, piensas en ese», añadió.

Baraja, en todo caso, dejó entrever que no disponía de muchas más opciones para configurar su once: «Para atrás teníamos las bajas de Juan Rodríguez y Guitián. Quintero salía de una lesión y no tenía el ritmo necesario para el partido». El técnico espera que el centra gallego pueda recuperarse a tiempo para cita en el José Zorrilla.

Una vez cerrada la liga regular y conocidos los cruces del 'play off', Baraja abogó por pasar página tras la derrota de ayer y poner el punto de mira en el nuevo objetivo. «Lo más importante es que tenemos que asumir este resultado. Tenemos que aprender de lo que hemos vivido hoy y pensar que el jueves empieza otro escenario distinto», declaró el técnico, que recordó que «hemos estado peleando y remando toda la temporada para llegar a esta oportunidad y ahora tenemos que agarrarnos a ella».

Baraja admitió que en la segunda parte realizó algunos cambios «pensando en el partido del jueves». En cuanto al Valladolid, el técnico del Sporting destacó que «ha pegado un buen arreón en la parte final», y valoró que «ha entrado por méritos propios.

También puso de relieve la igualdad que habrá en todas las eliminatorias en vista de las trayectorias de los cuatro equipos que finalmente se han clasificado para el 'play off'.

«Nosotros vamos a apurar nuestras opciones. No hemos conseguido el objetivo de ser terceros, pero tenemos el 'play off', que es una alternativa muy válida para subir a Primera División», finalizó el entrenador rojiblanco.