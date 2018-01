Santos: «Los diez goles que llevo se aproximan a lo que esperaba» Michael Santos gesticula durante la última sesión. / ARNALDO GARCÍA «Tenemos que hacernos fuertes en casa, teniendo claro que a El Molinón se viene a sufrir», asegura el goleador rojiblanco J. BARRIO GIJÓN. Miércoles, 10 enero 2018, 01:25

Serio, sin perder por un segundo la concentración y con el freno de mano echado en su discurso, Michael Santos reconoció ayer el dulce momento personal que atraviesa, lanzado entre los máximos goleadores de la categoría con diez tantos tras su doblete del pasado sábado. «Estoy muy contento y más si sirvió para ayudar al equipo», concedió el delantero uruguayo, que suma cuatro goles en los tres últimos encuentros del conjunto rojiblanco y que ambicionaba ya el 'hat trick': «Es verdad que se resiste, pero si estos dos últimos goles sirven para ganar, bienvenidos sean».

Al igual que en todo el primer tramo de la temporada, el '7' volvió a ponerse de perfil cuando planeó sobra la mesa la cifra de goles que se ha autoimpuesto este año, pero sí que concedió que «los diez que llevo se aproximan a lo que pensaba para la primera vuelta y estoy trabajando para conseguir más». De ahí a la posibilidad de jugar la próxima temporada para el Sporting le trasladó la siguiente pregunta: «Todavía falta la segunda vuelta. Quiero estar primero muy metido acá y después, al final de temporada, veremos qué opciones hay». Sí deslizó de forma enigmática que un hipotético ascenso le acercaría más a Gijón. «Eso se habló al principio», matizó.

El inicio de 2018 lo observó con ambición, enfrascado como el resto de sus compañeros en devolver al Sporting a los puestos de privilegio a lo largo de este mes. «Tenemos que hacernos fuertes en casa, con la hinchada a nuestro favor, teniendo claro que a El Molinón se viene a sufrir», sentenció, concretando que la puesta en escena de los jugadores tiene que pasar por «salir a apretar en los primeros quince minutos, ponernos con ventaja y aguantar después, tratando de darle juego al partido». También se mostró cómodo con su encaje en el 4-4-2: «Siempre he dicho que me sentía mucho mejor con otro jugador acompañándome».

La situación en La Rosaleda

Preguntado por la situación del Málaga, el club que tiene la propiedad de sus derechos, y la posibilidad de que puedan echarle de menos en La Rosaleda, el delantero de Montevideo concluyó que «pienso en lo que tengo acá y a veces veo sus partidos, pero no pienso en si me echan de menos o no. Ellos tienen sus armas para dar la vuelta a esa situación».