Sporting Santos: «El que nunca ha jugado un partido así tiene que saber que hay que ir a muerte» JAVIER BARRIO Martes, 5 junio 2018

Michael Santos, máximo goleador del Sporting, enfocó ya al Valladolid y la primera eliminatoria del 'play off', recordando que «el que nunca ha jugado un partido así tiene que saber que hay que ir a muerte». También bromeó con las limitaciones de entradas a la 'Mareona': «No sé por qué no pueden ir más aficionados. Igual les asusta la 'Mareona'. No sé...», comentó entre risas.

Preguntado por el partido, el estado del Valladolid y del Sporting, el uruguayo relativizó los momentos de un equipo y del otro. «La temporada ya pasó, esto es otra cosa. Tenemos que tener un poco de tranquilidad y estar todos unidos», apuntó. Sobre su filosofía ante el 'play off', el '7' indicó que «yo me agarro a lo de siempre, a no dar un balón por perdido, a luchar y dejar todo hasta el último suspiro».

Finalizado el curso regular, Santos desveló que la cifra de goles que se había marcado eran 15 y reiteró que las posibilidades para que pudiera seguir en el Sporting pasan por el ascenso. «Habría más opciones y esperemos que se cumpla y, sobre todo, con el ascenso», concluyó.

