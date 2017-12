Santos: «Me han silbado mucho en mi carrera y estoy acostumbrado; me da fuerza»

«Estamos en un club que tiene que estar arriba y la situación nos lo exige». Michael Santos, máximo goleador del Sporting con seis tantos, se confesó ayer responsabilizado con el delicado escenario que pisa el equipo, necesitado de puntos para volver a situarse en la parte alta.

Aante el partido del domingo, solicitó el favor de El Molinón: «La hinchada tiene que estar con el equipo y apoyarlo. En vez de hacer un estadio de presión para nosotros, hay que levantar un fortín». El delantero uruguayo, que recibió el premio al Jugador Cinco Estrellas del último mes, que otorga Mahou, reconoció sobre noviembre que «no fue muy bueno, pero en cada partido lo dejamos todo y tenemos ese sabor amargo por no haber conseguido los resultados».

Santos también se refirió a la destitución de Herrera. «Para la plantilla fue un golpe duro y ahora hay un nuevo míster al que tenemos que adaptarnos», asumió. Habló a renglón seguido sobre la nueva etapa y las exigencias de Baraja. «Vino un entrenador que nos presiona más para que sepamos que estamos en un club que tiene que estar arriba», aseguró.

Asume la exigencia de El Molinón, rechazando el apocamiento de los futbolistas. «El jugador de fútbol tiene que acostumbrarse a la presión porque no le van a aplaudir en todos los partidos», apuntó, señalando entre risas sobre su trayectoria profesional que «a mí me han silbado mucho y estoy bastante acostumbrado». Con todo, avisa «para mí estas situaciones son un plus y me dan mucha más fuerza».