«A Scepovic no lo veo fino», advierte Herrera Paco Herrera avisa a sus jugadores de que el partido está a punto de finalizar. / DAMIÁN ARIENZA El técnico reconoce que el Sporting «no hizo un buen partido» ante el Almería, aunque destaca su «solidez defensiva» VÍCTOR M. ROBLEDO GIJÓN. Domingo, 29 octubre 2017, 02:53

Pese a la satisfacción por la victoria ante el Almería, Paco Herrera no ocultó que vio en su equipo varias aspectos a corregir. El técnico catalán reconoció que el Sporting no hizo «un buen partido», aunque sí valoró su efectividad ofensiva y su solidez atrás. «Hemos acertado en el setenta por ciento de las ocasiones que tuvimos. La solidez defensiva nos ha permitido ganar», abundó Herrera.

En la segunda parte, con el marcador a favor, el Sporting permitió un partido más que el balón se jugara más cerca del área de Mariño que del meta almeriense. Herrera quiso restar importancia a ese aspecto al señalar que «es algo que se ve en cualquier partido: un equipo va perdiendo 2-0 y lanza a los laterales arriba, por eso es fácil que te tiren atrás». «Nuestra intención ha sido la misma, ir a apretar hacia arriba, pero se nos ha hecho un poco más difícil», lamentó el catalán, quien, no obstante, destacó que «ellos han tenido el dominio, pero no nos han hecho ocasiones de gol».

El 2-0 dejó abierto el partido hasta la recta final. Herrera asumió que al Sporting le faltó «precisión» en los contragolpes. «Debíamos haber tenido cuatro o cinco parecidas a la de Isma», señaló el técnico del Sporting en referencia a la clara ocasión de la que dispuso Isma López en los últimos minutos.

Un de los grandes protagonistas de la noche en El Molinón fue Michael Santos, que volvió a ocupar el eje del ataque rojiblanco en detrimento de Scepovic. Herrera no ocultó que, ahora mismo, el delantero uruguayo es su delantero franquicia. «Su mejor posición es jugar arriba por su velocidad, sus movimientos, sus desmarques... Nos ayuda mucho», afirmó.

«El cuerpo me pide que haga lo razonable, que es que siga jugando arriba», confesó Paco Herrera, quien no ocultó que esa decisión «nos creo un pequeño problema arriba por el número de jugadores que tenemos en banda».

La continuidad de Santos en punta supuso una semana más la suplencia de Scepovic. Herrera explicó ayer que ha hablado con el serbio en las últimas semanas. «No lo veo fino, lo veo además un pelín triste, pero es normal porque no está jugando», reconoció el entrenador del Sporting. Su objetivo ahora es «recuperarlo, porque no me gusta perder a nadie y este no va a ser el caso».

Herrera puso como ejemplo a Borja Viguera, titular ayer ante el Almería: «Borja nos ha dado algunas cosas buenas. Seguramente Stefan lo que necesita es empezar un partido y hacer un gol, pero si seguimos jugando de la misma manera y Santos sigue haciendo goles tendrá que ganárselo poco a poco».

Herrera, por último, destacó la buena línea mostrada por el Sporting en casa desde el inicio de la temporada, donde no ha perdido ningún partido. «No podemos perder lo que tenemos cogido de las manos. Debemos mantenernos ahí. El tema ahora es seguir creciendo fuera de casa», finalizó el técnico rojiblanco.