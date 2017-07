Scepovic: «Vengo para quedarme mucho tiempo»

«¡Si ya te conocen!», exclamó Miguel Torrecilla mientras Scepovic le esperaba para comenzar su presentación como nuevo jugador del Sporting. «Lo dije siempre, aquí me siento muy bien», comentó Stefan sobre los motivos que le llevaron a elegir al Sporting.

Varios clubes soliticaron sus servicios, pero «desde que me enteré del interés del Sporting dejé todo de lado», dijo el delantero. El serbio reconoce que llega con mayor madurez a su segunda etapa como rojiblanco. Desde que dejó Gijón en el 2014 su rendimiento no fue el mismo: «Sé cómo he entrenado y he trabajado y estoy tranquilo. Vengo a aportar cosas, el pasado lo dejo atrás».

No le gustó mucho la pregunta, tampoco estuvo cómodo cuando se le recordó que en la segunda vuelta en el Sporting no rindió al mismo nivel que en la primera mitad de la temporada. «No jugué en la misma posición en la segunda vuelta», recordó.

Scepovic se arrepiente de dejar el Sporting, sobre todo si mira hacia atrás, pero «el fútbol es así. Haces una buena temporada y muchos equipos se fijan en tí», respondió.

El delantero no se escondió a la hora de reconocer que «vengo para quedarme mucho tiempo, no solo esta temporada». Además, añadió que «estoy aquí porque me gusta el proyecto, el club... estoy aquí para ayudar y volver a demostrarlo en los partidos».

Vuelve el hombre gol, el mejor artillero rojiblanco de los últimos años y tal y como hizo hace cuatro temporadas, quiere lucir el número 12 en su espalda, que así sea sin con ello llegan los tantos.