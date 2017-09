«Si seguimos trabajando así, pelearemos en la zona alta» Rubén García, en las instalaciones de Mareo. / ARNALDO GARCÍA El valenciano, autor del gol de la victoria ante el Lorca, espera que el equipo mantenga la solidez defensiva para continuar creciendo Rubén García Jugador del Sporting VÍCTOR M. ROBLEDO GIJÓN. Lunes, 25 septiembre 2017, 02:18

Reconoce Rubén García (Valencia, 1993) que el gol anotado ante el Lorca es, hasta ahora, su momento más especial como jugador del Sporting. «Celebrar el gol con la afición y que sirva como victoria ha sido una pasada», explica. El jugador, se muestra confiado en que el equipo rojiblanco se agarre a la zona alta de la tabla, aunque advierte: «Habrá qe sufrir para seguir ahí».

-¿Encuentra explicación al fútbol irregular mostrado por el Sporting ante el Lorca?

-El Lorca tiene muy buenos jugadores, practican un juego desde atrás muy atrevido e intentan jugar el balón siempre. Es verdad que nos costó un poco hacer la presión arriba. Salían con el balón controlado y nos creaban bastante peligro. No nos hicieron muchas ocasiones, en la segunda parte sí tuvieron algunas más. Mariño tuvo ahí una intevención buenísima que ha sido clave. En líneas generales hemos tenido más ocasiones que buen juego. Hay que intentar quedarse con la parte positiva y mejorar la negativa.

-El sábado jugó en la mediapunta.

-En su día con Juan Ignacio debuté en esa posición y jugué más ahí que como extremo. Aquí he empezado como extremo izquierdo y últimamente parecía que iba a jugar por la derecha. No tengo preferencia. Jugaré donde me pida el míster y trabajaré para ayudar al equipo.

-Da la impresión de que el Sporting está redescubriendo la Segunda en estos últimos partidos.

-Es la línea de esta categoría. Empezamos sin encajar ningún gol y se dio por hecho que somos un equipo muy sólido, pero fuimos a Soria y ya parecía que éramos otro equipo porque nos metieron tres. Cada partido es un mundo. Si seguimos trabajando así, encajando pocos goles y acertando arriba, pelearemos en la zona alta.

-¿También vivió estos baches el pasado año en el Levante?

-Sí. No lo sé exactamente, pero podría asegurar que ganamos por la mínima el 60 o 70% de los partidos. También sufríamos muchas veces al final. Es normal. En esta categoría cualquier equipo te puede plantar cara porque normalmente están bien trabajados tácticamente y defienden muy unidos.

-¿Cómo va su adaptación a Gijón?

-Me decían que lo único que podía ser un poco malo era el clima, y hasta ahora está siendo bueno (ríe). La verdad es que no puedo quejarme de nada. A nivel de ciudad me estoy adaptando genial. Es más pequeña que Valencia, pero muy acogedora. A nivel de club es muy similar al Levante, muy humilde. Estoy como en casa, muy contento. Ojalá pueda seguir así.