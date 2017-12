«Tengo la sensación de jugarme el puesto» El técnico Paco Herrera, pensativo, durante la rueda de prensa ofrecida al término de la sesión. / A. GARCÍA Herrera opta por ir «partido a partido» para reconducir una situación «difícil» | «Cuando se pierde, la gente no reconoce que el equipo ha podido jugar bien y no lo ha merecido. Eso creo que es grave», lamenta el técnico VÍCTOR M. ROBLEDO GIJÓN. Viernes, 8 diciembre 2017, 02:19

Resopló Paco Herrera en la sala de prensa de Mareo cuando se le preguntó si afrontaba la cita de hoy en el Mini Estadi con la sensación de jugarse el puesto. El técnico tardó hasta seis segundos en pensar su respuesta, que fue contundente. «Sí, tengo esa sensación, pero la tengo desde la más absoluta responsabilidad. No es algo para este partido. La situación es difícil y no va a cambiar porque ganemos en Barcelona si la semana siguiente no tenemos un resultado bueno. Opto por ir partido a partido», reconoció.

Más allá de las dudas en torno a su figura, Herrera centró su intervención en el partido de esta noche ante el Barcelona. La convocatoria ya arrojó la sorpresa de la ausencia de Montoro, que se postulaba como sustituto de Calavera. El entrenador rojiblanco explicó que «tenía claro que le iba a hacer daño al filial y también al jugador por viajar y dejarlo fuera». Su teórico puesto lo ocupará Juan Rodríguez, del que Herrera recordó que «ya jugó en esa posición en pretemporada un par de veces y he estado ensayando estos días con él». En caso de cualquier imprevisto en el lateral derecho, «la opción de urgencia es que Isma o Canella pasen ahí».

La entrada del futbolista gallego supondrá también una modificación respecto al sistema utilizado en las últimas jornadas, con el regreso a una defensa de cuatro hombres. «Es prácticamente por obligación, nos quedan pocas posibilidades en el centro del campo», lamentó. El técnico, no obstante, aseguró que el regreso al esquema original es la mejor opción para encarar la cita ante el filial culé, «que por su forma de jugar, con sus extremos abiertos».

Al hilo del rendimiento del equipo con la línea de tres defensas, Herrera dejó entrever su malestar con las críticas recibidas por el juego. «En Albacete merecimos ganar y contra el Zaragoza fue totalmente injusto el resultado del otro día, y eso es algo que tendría reconocer todo el mundo. Cuando se pierde, la gente no reconoce que el equipo ha podido jugar bien y no lo ha merecido. Eso creo que es grave, pero sucede», explicó visiblemente molesto el preparador catalán.

La posición de Álex Pérez

El centro del campo es la principal preocupación de Paco Herrera para el partido frente al Barcelona B. Entre sus planes figura la entrada en la posición de pivote de Álex Pérez, «porque no nos queda ningún mediocentro de posición». Nacho Méndez y Pedro Díaz ven multiplicados sus números para entrar en el equipo ante la plaga de lesiones. La opción de juntar a ambos canteranos en el campo como vienen haciendo en el Sporting B, sin embargo, se antoja remota según el técnico, que reconoció que «de los dos, de inicio, quien más posibilidades tiene de jugar es Nacho».

Herrera reconoció haber hablado con Torrecilla en los últimos días, aunque su conversación estuvo centrada en las necesidades en el mercado de invierno más que en su futuro. En ese sentido, el técnico adelantó que su nuevo esquema le hace replantearse sus prioridades. «A lo mejor no es necesario ir a por un extremo», explicó. También afirmó Herrera que sí encuentra alternativas en el filial para el dibujo con tres centrales.

Herrera, además, aseguró que «nunca se me ha pasado por la cabeza tirar la toalla» y confesó no haber conversado con Javier Fernández desde la derrota ante el Zaragoza: «No suelo tener entre semana conversaciones a nivel deportivo de situaciones concretas». El técnico, pot último, volvió a expresar su convencimiento de que el Sporting acabará peleando con los equipos de la zona alta. «Ahora mismo no lo parece, pero yo sé que acabará arriba», insistió.