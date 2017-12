Sergio Álvarez trabaja ya como uno más Sábado, 30 diciembre 2017, 02:28

El pasado 12 de noviembre, a falta de un cuarto de hora para que comenzara el partido entre el Sporting y el Valladolid en El Molinón, Sergio Álvarez hizo saltar las alarmas. Un pinchazo en su gemelo derecho le impidió continuar con el calentamiento. Paco Herrera mandó calentar a Isma López, que ocupó el lugar del avilesino, y Rachid pasó de la grada al banquillo y, finalmente, disputó los últimos minutos del choque.

Un mes y medio después, Sergio Álvarez regresó al trabajo con el grupo. El centrocampista ya tocó el balón antes de que el equipo se fuera de vacaciones, pero no fue hasta ayer cuando el jugador completó una sesión con total normalidad. Sergio fue uno más y hoy volverá a ejercitarse al mismo ritmo que los demás. Pese a que ya no tiene molestias en la zona afectada, aún no ha recibido el alta médica.