Sergio, lesionado en el calentamiento Domingo, 12 noviembre 2017, 20:19

Segio Álvarez no estará en el once de Paco Herrera contra el Valladolid. Pero no por la decisión del entrenador, sino que el central rojiblanco ha acabado lesionado durante el calentamiento previo al choque contra el conjunto pucelano en El Molinón.