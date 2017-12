«Siempre dije que me gustaría volver al Sporting»

El nombre de Jony vuelve a estar en boca de todo el sportinguismo. El de Cangas del Narcea respondió ayer a las palabras de Javier Fernández, en las que el presidente rojiblanco aseguraba que «hay posibilidades» de que el zurdo regrese al club donde más brilló cuando se abra el mercado invernal. «Me gustaría volver al Sporting, siempre lo dije, pero no sé cuándo va a ser», apuntó el jugador.

Jony, no obstante, aseguró que su intención antes de plantearse una salida del Málaga es tratar de revertir su situación en su actual equipo: «En todos los mercados de invierno sale mi nombre. Es verdad que estoy en una situación difícil. Confío en darle la vuelta. Si me dicen que no cuentan conmigo, estudiaré todas las posibilidades que pueda tener».

Jony ha cerrado el primer tramo de la temporada con apenas cinco partidos disputados en el Málaga y solo uno de ellos como titular. El de Cangas del Narcea no dispone de minutos desde el pasado 5 de noviembre, cuando salió en la recta final del duelo contra el Villarreal. El exrojiblanco, además, ha estado fuera incluso de varias convocatorias. Su técnico, Míchel, aseguró esta misma semana que «a Jony lo quiere media Segunda».

En su entrevista del pasado viernes en EL COMERCIO, Javier Fernández reconoció haber hablado en noviembre del año pasado con Jony para acercar posturas tras su abrupta salida y plantearle un regreso que no se produjo. «No voy a ser un problema para que venga un jugador, sobre todo uno como Jony», admitió el presidente.