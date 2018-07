De la sorpresa al esperpento

No tuvo gracia. Presentar la camiseta del Sporting junto a un contenedor de basura no tuvo gracia aunque los responsables de la campaña de marketing y los gestores parece que les da igual mientras se mostraban al día siguiente orgullosos de haber conseguido eco mediático a un producto que se vende por sí solo. No en vano se trata de la equipación del Sporting. Si había dudas sobre la acogida del diseño (siempre controvertido), han logrado que el día siguiente haya más gente hablando de la campaña que del propio dibujo por el que apuesta Nike para la próxima temporada.

A través de un perfil en las redes sociales, el club puso en marcha su plan. Allí se mostró una fotografía con una camiseta sobre una caja de cartón abierta. El 'paquete' se encontraba junto a un contenedor de basura, tirada al lado de El Molinón como si se tratara de un inocente olvido. Lo acompañó en las redes sociales con un mensaje encriptado, en el que se asumía que había un grave error detrás de esta operación. Todo el mundo se hacía se hacía la misma pregunta: un error humano o una operación publicitaria.

Este periódico, como es norma habitual, intentó contrastar la veracidad de la imagen de la camiseta y encontrar certezas entre tantas dudas. Una vez confirmado que se trataba de la nueva elástica rojiblanca, el siguiente paso era saber si había sido un descuido o todo respondía a un plan preconcebido. El consejo de administración negó a preguntas de este periódico que se tratara de una operación de marketing.

«No podíamos destaparlo porque de lo contrario se desmontaba la sorpresa», aseguró un consejero para justificar su respuesta a la pregunta de si se trataba de un plan cocinado en las oficinas de Mareo. Resultó ser una operación de marketing que sus responsables considera provechosa por la repercusión que tuvo, aunque el sportinguismo no ha compartido su entusiasmo, toda vez que no le ha gustado ver la camiseta de su equipo como vulgar basura.