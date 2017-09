El Sporting aburre, pero gana (Sporting 1 - 0 Lorca)

Paco Herrera sigue sin dar con la tecla. Al menos con esa que contenta a El Molinón. La afición del Sporting no salió satisfecha con el partido de su equipo pese a los tres puntos sumados ante el Lorca. No les falta razón. El Sporting no estuvo bien porque concedió el balón a su rival, que sabía mover bien el esférico, y terminó con una defensa de cinco jugadores para defender el resultado.

1 Sporting Mariño, Calavera, Á. Pérez, Barba, Canella, Sergio, López (Moi Gómez. M, 57), Carmona, Rubén García (Pablo Pérez. M, 59), Santos (Isma López. M, 77) y Scepovic. 0 Lorca Dorronsoro, Pina, Pomares, Fran Cruz, Holgersson (Merentiel. M, 75), Tropi (Noguera. M, 68), Javi Muñoz, Eugeni, Manel, Nando y Ojeda (Adán. M, 85). goles 1-0: M, 43. Rubén García. árbitro Vicandi Garrido. Amonestó a Nando y Merentiel en el Lorca. Calavera fue el único amonestado en el Sporting. incidencias partido disputado en El Molinón ante 20.907 espectadores. Nando y Manel muy cerca de marcar también muy participtivo Ojeda

El técnico catalán cambió el sistema. Esta vez Sergio y Álex López ejercieron de pivotes con Rubén García por delante. Carmona estuvo presente en la banda derecha, pero siempre dejó el espacio necesario para que Calavera apareciera desde atrás. En una jugada del lateral, al filo del descanso llegó el penalti que cometió Dorronsoro ante Stefan. La pena máxima la ejecutó Carmona, pero el guardameta arrebató la gloria al mallorquín. El rechace lo aprovechó Canella para sacar un centro medido a la cabeza de Rubén García que fue el único goleador de una aburrida tarde.

El Lorca se encontró cómodo en El Molinón, un estadio donde deberían de sufrir la mayoría de los rivales. El Sporting tiene que ahogar a sus presas desde el primer minuto, pero por el momento tan solo se vio en la segunda parte ante el Lugo.

La reacción en el banquillo rojiblanco al mal juego del equipo no se hizo esperar. Moi Gómez hizo acto de presencia para volver al esquema que mejor resultados ofreció sobre el terreno de juego. Álex López abandonó el terreno de juego y Rubén pasó a la banda derecha. El valenciano no duró mucho más en el campo. Pablo Pérez le sustituyó para dar frescura al ataque, pero las ocasiones ofensivas no llegaron.

El paso de los minutos hizo que el banquillo temiera por la victoria.

Lo que hubiera sido un jarro de agua fría a una afición que se calentó con el mal encuentro de su equipo. Los silbidos acompañaron a los rojiblancos desde que el Lorca se hizo con la posesión del balón. A los murcianos les faltó portería para rascar algo de Gijón, y cuando la tuvieron se encontraron con Mariño. El gallego estuvo notable porque respondió con dos grandes intervenciones, la primera tras un remate a escasos metros que le obligó a mostrar sus reflejos.

Defensa de cinco

El último cambio de Herrera fue introducir a Isma López en lugar de un desaparecido Santos. El uruguayo no está. Tan solo busca balones en largo que no terminan de sorprender al rival.

Canella se unió a Álex Pérez y Barba en el centro de la zaga e Isma acutó como lateral con recorrido. En los últimos minutos el Sporting se dedicó a defender tras el movimiento de Curro Torres en el banquillo. El técnico se quedó con tres defensas y echó atrás a los gijoneses. Por suerte para el cuadro local al Lorca se le hizo de noche en los últimos metros.

Lo mejor del encuentro fue el resultado. Tres puntos más que aúpan al equipo a la zona alta, pero la plantilla aún tiene mucho margen de mejora. Al menos se espera mucho más de este grupo.