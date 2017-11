Sporting | Álex Pérez: «Cualquier partido en casa nos viene bien» El central espera doblegar a su exequipo en El Molinón ANDRÉS MAESE Gijón Martes, 7 noviembre 2017, 13:15

Varios jugadores de la actual plantilla del Sporting se verán las caras el domingo con su pasado. Entre ellos, Álex Pérez, que formó parte del Valladolid la pasada temporada: “Es un partido especial pra mí. Allí estuve fui muy feliz y me encontraré con excompañeros”.

El central espera que el Sporting vuelva a la senda de la victoria ante su afición. “Cualquier partido que juguemos en casa nos viene bien porque tenemos que hacernos fuertes e intentar ganar todos los encuentros”, asegura el zaguero, que espera a un rival al que “le gusta jugar alegre y muy abierto. Eso les hace marcar muchos goles, pero también encajarlos”, explica.

Álex Pérez tendrá la ardua tarea de intentar detener al máximo goleador de la categoría como es Mata. “Está en racha y es un buen jugador, pero no hay que darle mayor importancia, es uno más”, indica el rojiblanco. Por último, el madrileño asume los errores cometidos por el equipo ante el Reus: “No hicimos bien las cosas. Para mí no fue un partido fácil. No hay que poner excusas, hay que saber afrontar este tipo de partidos y no volver a cometer los errores”.

Síguenos en: