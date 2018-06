Sporting Sporting | Baraja resiste al baile de los banquillos El técnico vallisoletano iniciará su primera pretemporada al frente del conjunto gijonés | Más de la mitad de los equipos que componen la Segunda División cambiarán de mando el próximo curso IVÁN ÁLVAREZ GIJÓN. Domingo, 24 junio 2018, 03:04

El Sporting pretende encontrar en su banquillo un atajo en el largo y complejo camino hacia la cima de Segunda División. Después de una segunda mitad de temporada en la que se vio obligado a remar a contracorriente, Rubén Baraja dirigirá desde la jornada inicial el próximo curso al conjunto gijonés, que confía en aprovechar esa ventaja en el punto de partida respecto a la mayoría de sus adversarios por el ascenso en el nuevo curso.

Con una paciencia cada vez más escasa desde los despachos, la cuerda de los resultados que sujeta el puesto de los entrenadores se rompe con suma facilidad. La Segunda División no es ajena a esa trituradora en los banquillos. Más de la mitad de clubes de la categoría, hasta una docena, se han inclinado por un cambio de rumbo y han otorgado las riendas del equipo a un nuevo técnico.

A pesar de la dolorosa caída ante el Valladolid en el 'play off', el conjunto rojiblanco optó por la continuidad del inquilino de su banquillo y no tomó parte en el baile de técnicos, en el que solo once se han mantenido fieles al club en el que concluyeron la última temporada. Un factor al que se pretende sacar rédito en el El Molinón, donde Baraja confía en darle su sello al equipo sin la acuciante necesidad de sumar de tres en tres, sin un margen de error ínfimo que le descabalgue de la lucha por el ascenso directo como le tocó en sus primeros meses a la orilla del Piles. El vallisoletano dirigirá su primera pretemporada en Mareo con la ambición de afianzarse en los primeros puestos de una competición en la que el matrimonio más longevo lo protagonizan el Cádiz y Álvaro Cervera, que ha dirigido de forma ininterrumpida 96 duelos del conjunto gaditano.

El técnico nacido en Guinea Ecuatorial estará por tercer año consecutivo a pie de campo en el Ramón de Carranza tras quedarse a las puertas del 'play off' al igual que Juan Antonio Anquela, que el pasado mes rubricó un acuerdo para su continuidad en el Real Oviedo y ya se ha convertido en el segundo con una estancia más larga en el mismo banquillo dentro de la categoría de plata. Son excepciones en la mayoría de candidatos al ascenso a Primera, que optan por el golpe de timón con la pretensión de dar un nuevo impulso a sus ambiciones, mientras en el seno de la entidad sportinguista crece la esperanza de limar los errores cometidos en el tramo final del pasado curso para conservar buena parte de los automatismos que muchos de sus rivales tendrán que ir generando durante el tramo inicial del campeonato debido al cambio de mando.

Con el título de campeón de Grecia añadido este año a su palmarés vuelve al fútbol español un lustro después Manolo Jiménez. El técnico andaluz se hace cargo de Las Palmas con la ambición de devolver a los canarios a la élite con un ascenso relámpago. Una hazaña que completó en la temporada 2016-2017 el gijonés Juan Ramón López Muñiz, elegido por el Málaga para intentar repetir esa maniobra en La Rosaleda, que ya disfrutó bajo sus directrices del último salto a Primera del club costasoleño en 2008. En la terna de equipos que necesitarán acoplarse con celeridad a la categoría para afianzarse en los puestos de privilegio se encuentra también el Deportivo, tan seducido por el gran desempeño de Natxo González en La Romareda que desembolsó su cláusula de rescisión para que comande al equipo coruñés en busca del regreso a Primera.

Al igual que el Sporting, iniciará su segundo asalto en la concurrida lucha por el ascenso Osasuna, entregado a la estratagema de Jagoba Arrasate. El entrenador vizcaíno cerró un trío de temporadas en Los Pajaritos con rendimiento ascendente, culminado con la presencia del Numancia en la final del último 'play off', para tratar de devolver a los 'rojillos' esa fiereza competitiva en El Sadar y dejar atrás la irregularidad que les lastró a las órdenes de Diego Martínez, reclutado por el Granada con una misión similar.

Con el propósito de dar carpetazo a una temporada en la que tres entrenadores diferentes se sentaron en el banquillo local de Los Cármenes, la entidad nazarí ha hecho borrón y cuenta nueva para situar en él al joven preparador gallego, con la esperanza de que refrende las buenas maneras que mostró al frente del Sevilla Atlético. En busca de la confirmación dirigirá su primera campaña desde la jornada inicial Joseba Etxeberría en el Tenerife, que recurrió al donostiarra el pasado mes de marzo para reflotar al equipo ante la espiral de malos resultados y tratará de consolidar a los canarios en la parte alta con la ventaja de no tener que afrontar una carrera a contrarreloj.

En esa cuenta atrás se ganó la renovación en el Nástic José Antonio Gordillo al alcanzar la permanencia. Sin las asfixiantes llamas de Segunda B, aunque siempre sujeto a la regularidad en los triunfos, renovó su vínculo con el club tarraconense. Vientos de cambio soplan en la vecina Reus, que se ha decantado por Xavi Bartolo para relevar a Aritz López Garai. Mano derecha del exmediocentro del Sporting en su bautismo como entrenador profesional, ahora será él quien viva su estreno como primer espada.

Un bagaje más amplio acumula Javi López, que dejó su puesto en el equipo de trabajo de Miguel Torrecilla para regresar a los banquillos de Segunda cuatro años y medio después de la mano del Lugo. El catalán será el encargado de sacar jugo al primer proyecto diseñado por Emilio Viqueira como director deportivo albivermello, al igual que Cristóbal Parralo, la apuesta de David Navarro para reemplazar a Julio Velázquez en el Alcorcón.

Debutantes en la categoría

Con la meta de «volver al lugar que le corresponde por historia» coge las riendas del Zaragoza Imanol Idiakez, hermano mayor del centrocampista que desarrolló el grueso de su carrera en la Real Sociedad. Ambicioso en su presentación en La Romareda, el técnico vasco aspira a prolongar la inercia victoriosa instaurada en el conjunto maño durante la segunda mitad del último campeonato liguero.

Campeón de la última Liga chipriota con el AEK Larnaca, debutará en la categoría de plata del fútbol español como Pacheta, artífice del regreso del Elche a Segunda. Un extenuante campeonato en el que desembarca el Rayo Majadahonda comandado por Antonio Iriondo, encargado de impulsar al club madrileño, que competía en Tercera División hace apenas tres años. Esos éxitos son los que han sustentado la continuidad de la mayoría de entrenadores que no han perdido su pareja en un baile de banquillos que deparará batallas tácticas inéditas en la guerra de Segunda División.

