Sporting «Ni con el escudo, ni con la historia del Sporting se ganan partidos», avisa Rubén Baraja «Ahora no estamos cerca del ascenso directo, pero tenemos que seguir sumando para acercarnos», insiste el técnico JAVIER BARRIO Gijón Viernes, 16 febrero 2018, 13:55

"Nano Mesa ha tenido un golpe en el tobillo y vamos a ver su evolución. Llevamos 19 jugadores por si no puede estar". Rubén Baraja reconoció este mediodía, justo antes de partir hacia Lorca, la gran duda en la convocatoria. Ya sobre el partido, el entrenador vallisoletano aseguró que "hay que afrontarlo como una oportunidad de sumar, yendo a trabajar el partido". Pero, concluyó, "es muy evidente que ni con el escudo, ni con la historia, ni con la presión que tiene el Sporting se ganan partidos. Hay que afrontar este encuentro con mucha humildad desde el minuto 1 hasta el 95".

Desde el primer momento, Baraja rechazó cualquier lectura relativa a la condición de favorito del Sporting en este encuentro ante el farolillo rojo de la categoría. "No creo que haya ningún rival fácil en esta categoría. El Lorca ha hecho partidos buenos en casa", sostuvo. Aunque reconoció, por otra parte, la necesidad que tiene el Sporting de festejar a domicilio después de cuatro meses. "Si conseguimos competir, estaremos más cerca de ganar", resumió, antes de señalar que "estos partidos nos dan la oportunidad de sumar y ese plus para marcar la diferencia y acercarnos al objetivo".

Preguntado por el ascenso directo, aunque reconoció la distancia apreciable con el Cádiz, no dio por cerrada esta posibilidad. "Nuestros objetivos y los del club son estar lo más arriba posible. Cuanto más arriba miremos, más ambición tenemos que mostrar", explicó. A renglón seguido recordó que "me gusta ir en el pensamiento del partido siguiente, pero si ganamos estaremos más cerca de esos objetivos. La realidad es que ahora no estamos cerca, pero tenemos que seguir sumando para acercarnos".

De vuelta a la mala racha de resultados a domicilio del Sporting, el técnico, que no dio pistas sobre el once, se refirió a la mentalidad que está mostrando el Sporting como local: "La misma mentalidad ganadora que estamos teniendo en casa debemos trasladarla fuera. Eso nos puede llevar a ganar el partido". Y sobre el momento de Jony comentó que "su rendimiento está siendo muy bueno y estoy encantado", apuntando sobre la posibilidad de que los rivales comiencen a realizarle marcajes específicos que "tiene que adaptarse a lo que vea en cada partido y dar su mejor versión".