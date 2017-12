SPORTING | Baraja: «No me obsesiona la distancia con el 'play off'»

Rubén Baraja tiene una idea clara para el encuentro de mañana ante el Granada. “Quiero que haya continuidad en el juego para terminar bien el año”, comentó el preparador. Su obsesión en estos momentos es que “se asienten las bases que queremos proponer”, dijo. Menos importancia le atribuye a la clasificación, aunque no esconde su deseo de mejorar la posición en la tabla clasificatoria: “Estoy pendiente de centrarnos en cada partido. No me obsesiona la distancia con el ‘play off’ y el ascenso directo”.

En contexto Calavera y Pablo Pérez, en lugar de Montoro y Castro

El Sporting volverá a jugar con dos delanteros. Santos y Stefan estarán en el once, pero esta ve Castro no podrá dar descanso a uno de los dos. “Hemos tratado de hacer una convocatoria con los jugadores con mejor disposición. Se nos cayó Castro con un tobillo, entonces viene Jordi que sale de una lesión al igual que lo hizo Bergantiños el pasado domingo”, aseguró sobre la convocatoria.

Baraja también tuvo palabras para Nacho Méndez: “Es jugador del primer equipo. Si sigue así, con la personalidad que demostró en el campo va a tener opciones de ser titular. Tiene que aprovechar su oportunidad para consolidarse dentro del primer equipo”. El preparador fue sincero a la

hora de hablar del resto de canteranos. “Hay una plantilla amplia. Es evidente que los de abajo tienen que estar preparados para poder entrar. Los ejemplos de Juan y Nacho son una gran motivación para seguir peleando. Lo normal es que cuando estén todos recuperados los chavales continúen en el filial”, afirmó.