Sporting Barba: «Lo importante es creer en el ascenso directo hasta el final» El central asegura que «estamos preparados para ganar los cuatro partidos que quedan» ANDRÉS MAESE Gijón Martes, 8 mayo 2018, 13:45

Federico Barba es un hombre optimista. Al menos así se ha mostrado esta mañana en la Escuela de Fútbol de Mareo. El italiano ha sacado las mejores conclusiones de la derrota cosechada en Zaragoza y también se ha mostrado confiado en que el Sporting logre ascender de manera directa: «Lo importante es creer hasta el final».

El defensa ha comentado que ve al equipo capacitado para sumar los doce puntos que faltan por jugar hasta el final de la temporada: «Creo que sí, que podemos ganar los cuatro partidos, aunque no será sencillo porque los rivales también juegan».

Sobre el futuro más inmediato de los rojiblancos, Barba se ha mostrado satisfecho con el hecho de jugar antes que los rivales directos el próximo fin de semana. «Prefiero jugar antes que el Huesca para meterles presión, pero antes tenemos que ganar nuestro partido», ha explicado el zaguero.

La derrota en Zaragoza

Federico Barba fue protagonista en el primer gol de Borja Iglesias. El italiano se quejó de una falta previa del delantero en la jugada del primer tanto de la tarde y esta mañana se ha reafirmado. «El árbitro pitó antes de que el balón entrara, lo escuchamos todos. Igual cambió de idea en el último momento. Creo que me hace falta, me empuja con las dos manos y me tira».