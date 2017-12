Sporting Sporting | Barba se suma a las ausencias en el entrenamiento El central sufre una afección viral ANDRÉS MAESE Gijón Miércoles, 6 diciembre 2017, 13:05

No son buenas noticias las que tiene Paco Herrera a falta de dos días para el partido ante el Barcelona B. A los seis lesionados hay que sumar a Federico Barba. El italiano sufre una afección viral que le ha impedido ejercitarse con el resto de sus compañeros.

Noticias relacionadas Trece jugadores y dos dudas

Tampoco estuvo presente Rachid. El argelino continúa con molestias musculares y no será hasta mañana cuando se pruebe para saber si está disponible o no para el choque en Barcelona. Por otro lado, Canella tiene opciones de volver a una convocatoria. El lateral izquierdo aún no ha recibido el alta médica, pero todo hace indicar que la recibirá antes de partir hacia tierras catalanas porque ha completado el entrenamiento sin mayores consecuencias.

La plantilla se ejercitará mañana por última vez antes de volar por la tarde a la ciudad condal.

Adri Montoro: «Es muy bonito que te lleguen este tipo de oportunidades»

Las lesiones de Lora y Calavera abren la puerta del primer equipo a Adri Montoro. El lateral se define como “un jugador muy intenso, más bien defensivo, pero que va bien al ataque”.

El rojiblanco aún nos abe si el preparador catalán lo citará para el encuentro del viernes ante el Barcelona B, pero afirma que “llevo mucho tiempo trabajando y es muy bonito que te pueda llegar una oportunidad así”.

Montoro podría jugar el viernes en Segunda División, un objetivo que se marcó cuando llegó a Mareo: “En el momento que vine aquí fue para optaar a tener la oportunidad de jugar con el primer equipo”.

En cuanto a la apuesta de Herrera por la cantera, el jugador comenta que “hay cuatro o cinco jugadores que entrenamos con el primer equipo. Vamos subiendo gente conforme pasan las semanas. Al final el entrenador es el que tiene la última palabra”.