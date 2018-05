Sporting | Ganar para seguir soñando

Rubén Baraja ha decidido que es el momento de acentuar su mensaje. El técnico del Sporting, siempre medido en sus palabras, encendió ayer el ánimo del vestuario y del Sporting al fijar la vista en el ascenso directo pese al tropiezo del pasado fin de semana en La Romareda. El Barcelona B se presenta como el primer escollo en una tanda de cuatro partidos con forma de final. Los cálculos apuntan a que será necesario hacer pleno para alcanzar el premio gordo y evitar el 'play off'.

El Sporting y el Barcelona B llegan a la cita de esta tarde con dinámicas y sensaciones opuestas en un Molinón que presentará su aspecto de las grandes citas. Los de Baraja llevan diez victorias, dos empates y una derrota en el último tramo de la temporada, mientras que el filial culé se ha desangrado en el mismo periodo con ocho derrotas, cuatro empates y un único triunfo. El partido de hoy se presenta trascendental en ambos casos y con aire a final, aunque sea con distinto premio a final de curso.

Baraja no sacudirá mucho su once inicial tras la derrota del pasado domingo ante el Zaragoza, pero sí maneja algunos cambios. El más previsible y esperado por la afición rojiblanca es el regreso de Michael Santos, que apunta al once inicial en detrimento de Nano Mesa. Durante los dos últimos entrenamientos de la semana en Mareo, el técnico vallisoletano deslizó sus intenciones y situó al delantero uruguayo en el hipotético once inicial.

El regreso de Santos trasciende de lo meramente deportivo. En su ausencia, Nano Mesa anotó un gol y dio dos asistencias en cinco partidos. El canario rindió a un buen nivel, pero su incidencia en el juego quedó lejos de la mostrada por el '7' sportinguista, capaz además de contagiar a la grada y a sus compañeros por su estilo batallador.

Al margen del uruguayo, Rubén Baraja medita también dar entrada a Alberto Guitián en detrimento de Álex Pérez, que se mantiene apercibido de sanción con cuatro tarjetas amarillas. El entrenador rojiblanco ha incidido mucho en los últimos días en la salida de balón, consciente de la alta presión del filial blaugrana. En ese sentido, Guitián ofrece mayores recursos a la hora de jugar la pelota desde la zaga que el madrileño. El cuerpo técnico, además, entiende que el Barcelona B no exigirá tanto en el juego aéreo a la defensa sportinguista como hicieron rivales como el Cádiz o el Zaragoza.

En la convocatoria del Sporting solo hay tres ausencias. Rubén Baraja ha decidido citar a todos los futbolistas que tiene disponibles. Del primer equipo solamente se queda fuera el colombiano Juan Quintero, que continúa recuperándose de una lesión muscular. Juan Rodríguez y Nacho Méndez reforzarán mañana al Sporting B en su trascendental duelo ante el Arenas de Getxo, con el campeonato liguero de Segunda B en juego.

Igual que en otras grandes citas, el sportinguismo ha respondido a la llamada de su equipo. Desde que se pusieron a la venta las entradas las colas en las taquillas de El Molinón han sido frecuentes. Las últimas localidades libres -solamente para la Tribuna Oeste- estarán a disposición del público esta misma mañana. Tanto el técnico como los jugadores han hecho especial hincapié en el importante papel que viene jugando la grada en los partidos más recientes del equipo y esperan que la imagen se repita.

El entrenador del Barcelona B, Francisco Javier García Pimienta, también ha advertido a su plantilla del tremendo ambiente que se encontrarán en El Molinón, aunque ha tratado de convertir esa presión en motivación. «Es un escenario idóneo para que los jugadores vean que lo que está pasando no es normal y que si ganamos daremos guerra», apuntó el técnico catalán.

García Pimienta dio el salto al banquillo del filial culé hace solo dos semanas en sustitución del destituido Gerard López. En cualquier caso, el grupo de futbolistas que se encontrado en el vestuario no le es ni mucho menos desconocido, ya que muchos de ellos han pasado por sus manos en las categorías inferiores del club.

Una visita ilustre

El cambio de entrenador no afecta al estilo del Barcelona B, convertido en su esencia en una fotocopia a pequeña escala del primer equipo. El sistema 4-3-3, la alta presión y el fútbol de toque son tres de sus señas de identidad, unidas al incipiente talento de buena parte de sus futbolistas. En la hornada actual destaca el nombre de Carles Aleñá. El joven volante, con 20 años cumplidos en enero, ya debutó en el primer equipo la pasada temporada a las órdenes de Luis Enrique. En la campaña actual suma diez goles en 35 partidos y canaliza casi al cien por cien el juego ofensivo de su equipo.

El Barça B llega a Gijón con las bajas de Oriol Busquet y Jose Arnáiz. La lesión del exjugador del Valladolid, uno de los jugadores revelación en Segunda al inicio de la competición y que llegó a jugar varios partidos con el primer equipo a las órdenes de Valverde, ha minado enormemente al equipo blaugrana en el plano ofensivo. Ayer, García Pimienta perdió otra importante bala al confirmarse la ausencia por una contusión del delantero internacional sub'17 Abel Ruiz. El filial culé necesita una victoria para mantener esperanzas de salvar la categoría.

Desde el palco, un símbolo de la mejor etapa del Sporting seguirá el partido con los nervios y la emoción contenidos. El legendario Manolo Mesa, que vistió por última vez la camiseta rojiblanca precisamente en un partido ante el Barça en El Molinón, regresa 31 años después a la que fue su casa. Con sus 'siete pulmones' tratará de dar aliento al equipo de su vida en un momento clave. Ganar es el único camino para seguir soñando.

