Sporting | «Hay que cambiar la imagen ya»

Las comparaciones resultan odiosas, pero alguna vez también necesarias. La resaca del mejor partido del Sporting en la presente campaña da paso a poner ya la mente en el próximo compromiso de los hombres de Rubén Baraja. Y a los rojiblancos les toca una salida, su gran quebradero de cabeza esta temporada, al feudo de uno de los rivales más débiles de la categoría, el Sevilla Atlético, tras sumar siete de los últimos nueve puntos disputados.

Los encuentros lejos de El Molinón siguen siendo la gran asignatura pendiente del Sporting del 'Pipo'. Desde que el vallisoletano sustituyó a Paco Herrera en el banquillo, el técnico rojiblanco acumula tres derrotas y un empate a domicilio. Una dinámica de resultados que la plantilla quiere cambiar desde el próximo fin de semana ante el filial del Sevilla. «Tenemos que romper la racha fuera de casa y ahora nos llega una buena oportunidad», advierte Álex Pérez.

El central tiene en mente una de las posibles claves por las que el cuadro gijonés se ha visto incapaz de sumar los tres puntos desde su visita a León a mediados del mes de octubre. «Tenemos que tratar de tener la misma confianza que demostramos ante nuestra afición porque en El Molinón nos atrevemos algo más», destaca el madrileño.

Álex Pérez no es el único que, tras finalizar el encuentro ante Osasuna, puso ya su mirada en el encuentro de próximo fin de semana. «Aunque llegar en forma a los últimos partidos es lo más importante, no podemos esconder que ganar es Sevilla es fundamental para acercarnos a la zona alta», afirma su compañero Carlos Carmona.

El mallorquín no pasa por alto los tres encuentros consecutivos en los que Diego Mariño no ha recibido ni un solo tanto. «Dejar la portería a cero nos hace crecer como bloque y mostrar mayor seguridad defensiva en la defensa», argumenta el extremo, que no es el único en hacer hincapié en la dificultad que encuentran los rivales ante la meta gijonesa. «No haber encajado en las últimas jornadas es un plus para nosotros», subraya, por su parte, Rubén García, que el viernes volvió a encontrarse con el gol.

Al margen de solidez defensiva mostrada por los rojiblancos en las últimas semanas, Carmona admite que «fuera de casa nos está constando más de lo debido, pero es que en El Molinón estamos muy bien porque es un lujo jugar ante nuestra afición. Pero ahora toca sumar los tres puntos como visitantes».

Para el choque ante el segundo equipo sevillista, Rubén Baraja pierde al máximo artillero. Michael Santos verá el partido por televisión obligado por la sanción por acumulación de amonestaciones. «Hay que buscar la solidez defensiva fuera de casa», afirma el uruguayo, que, al igual que el resto de sus compañeros, elogia el papel que desempeña el sportinguismo en Gijón. «La gran diferencia es que los partidos aquí son diferentes al resto y nos aferramos a nuestra gente», comenta.

Mismo guión

Al Sporting se le presenta una semana similar a la previa del encuentro en Lorca. A la plantilla le toca visitar a uno de los conjuntos que se encuentran en los puestos de descenso a Segunda B. Pese a que el grupo disfruta hoy y mañana de jornada de descanso, las palabras de Jony sobre el próximo rival bien se asemejan a las que dedicaron los hombres de Baraja al Lorca. «Que la gente no piense que será fácil porque los filiales tienen gente desequilibrante», afirma el cangués.

Tal y como sucedió hace quince días, el extremo no se esconde y asegura que «hay que dar un paso fuera de casa para estar entre los mejores». Y la clave, afirma, pasa por «ser más fiables para cambiar la imagen ya».

La victoria ante Osasuna permite que el empate cosechado en Lorca se pueda observar desde otro punto de vista. «Es difícil jugar como visitantes y nos está faltando un poco de fortuna, pero el punto sumado en Lorca rompió la racha de derrotas, por algo se empieza», afirma Rubén García.

El valenciano coincide con sus compañeros en dar la importancia que se merece a todos los seguidores que semana tras semana apoyan al equipo. Por eso, el extremo está seguro que en Sevilla el equipo no se encontrará solo porque «allá a donde vamos siempre tenemos una representación de nuestra gente».

Un viejo conocido del sportinguismo como es De las Cuevas podría explicar cuál es la fórmula para lograr buenos resultados como visitantes. Su Osasuna es uno de los mejores conjuntos a domicilio, pero el alicantino no quiere desvelar la clave. «De verdad que no sé cuál es el secreto», asegura el futbolista con una pequeña sonrisa en su cara. «Creo que es fundamental adelantarte en el marcador porque en esta categoría es la única manera de crear espacios en la defensa rival», explica el exrojiblanco.

El próximo domingo, el Sporting volverá a examinarse por quinta vez de su asignatura pendiente.

