Canella: «No vamos a bajar los brazos»

Roberto Canella espera «con muchísimas ganas» el partido del viernes ante el Tenerife. El lateral del Sporting asegura que el equipo se ha mentalizado para encarar el tramo final de la temporada con ánimo renovado tras el duro revés del pasado sábado ante el Barça B. «La gente está muy metida y sabemos lo que nos jugamos. No vamos a bajar los brazos en ningún momento. Luego ya se verá lo que hacen los demás equipo. Nosotros vamos a ir hasta el final para conseguir una de las dos plazas de ascenso directo», apuntó el de Pola de Laviana, que recordó que «si no lo consigues, jugar el 'play off' también es un premio».

Canella recalcó que la Segunda División es una categoría muy igualada en la que «nunca sabes lo que puede pasar», e hizo una comparativa entre la situación actual del equipo con otras vividas en campañas anteriores: «Esto es ser del Sporting, en todas las temporadas sufrimos en los últimos partidos. Tenemos que ganar los tres partidos e incluso así no dependemos de nosotros, pero a ello vamos. Lo primero es Tenerife».

La clave, según Canella, pasa por recuperar las señas de identidad que llevaron al equipo hasta la zona alta. «Tenemos que hacer nuestro partido desde la tranquilidad y no estar con la ansiedad de un partido correcalles. Sabemos que somos un equipo difícil cuando hacemos las cosas bien y tenemos que ir con esa mentalidad», finalizó el capitán del Sporting.

