Sporting | Canella vuelve a los entrenamientos

Paco Herrera cuenta desde hoy con un nuevo efectivo para enfrentarse al Rayo Vallecano. Roberto Canella ha trabajado con el grupo después de haber estado una semana a tratamiento. El lateral sufrió una elongación en el encuentro ante la Cultural Leonesa y no ha sido hasta hoy cuando Herrera ha podido contar con sus servicios. El regreso del lavianés ha supuesto la vuelta de Bertín al filial rojiblanco.

Durante la sesión matinal Paco Herrera ha organizado un partidillo en el que no ha mostrado un posible once inicial. En principio, no se esperan demasiados cambios en el equipo que se enfrentó Huesca. Parece probable que Stefan y Santos regresen a la titularidad.

