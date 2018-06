El Sporting continúa la búsqueda de un lateral David Carmona, en el centro, durante un partido con el Sevilla Atlético la pasada campaña. / E. C. Se desvanece la opción de David Carmona, que fichó por el Cádiz, para reforzar una posición huérfana tras las bajas de Lora y de Jordi Calavera D. BUSTO GIJÓN. Sábado, 30 junio 2018, 02:51

Al Sporting se le escapó una de las cartas que manejaba para reforzar el lateral derecho: David Carmona fue anunciado ayer como nuevo fichaje del Cádiz para los tres próximos años. El defensa cordobés, que jugó hasta la temporada pasada en el Sevilla Atlético, era una de las opciones que gustaban al director deportivo del Sporting, Miguel Torrecilla, quien mantiene ahora abierto el 'casting' para esa posición en la zaga.

Las bajas de Lora, tras once temporadas en el primer equipo, y de Jordi Calavera, que regresó al Eibar después de cumplir su año de cesión, han dejado huérfana la posición del lateral derecho -cabe recordar que Lillo se desvinculó del club el pasado octubre-. Además, las opciones que ofrecía el filial tampoco parecen haber convencido al cuerpo técnico, ya que Adri Montoro no renovó su contrato y, por el momento, no está confirmado que Riki o Isma Aizpiri vayan a realizar la pretemporada con el primer equipo.

La idea que mantiene Miguel Torrecilla para ese puesto pasa por sondear algunos de los filiales más fuertes del fútbol nacional, como ha sido el caso del Villarreal B. En este caso se encuentra Miguel Llambrich, un futbolista de 22 años, natural de Benidorm, que llegó a debutar en el primer equipo castellonense de la mano del técnico asturiano Marcelino García Toral.

Con experiencia en Primera también se encuentra Nacho Vidal, del Valencia, aunque esta es una opción complicada ya que el joven lateral, de 23 años, estudiará primero las alternativas que le permitan continuar en la máxima categoría. Con todo, se trata de un jugador que conoce muy bien el técnico rojiblanco, Rubén Baraja, ya que lo dirigió en las categorías inferiores del club 'ché'.

Otro nombre que ha sonado con fuerza en las oficinas de Mareo es el del azulgrana Sergi Palencia, muy seguido por Torrecilla desde hace tiempo, pero en este caso el jugador del Barcelona B tiene alguna opción para recalar en el extranjero y también aspira a competir en la élite la próxima temporada.

Una premisa que parece mantenerse para la búsqueda del lateral derecho es la juventud. De esta forma se pretende dar continuidad en un puesto que en los últimos años, salvo Lora -quien además tuvo que reconvertirse a defensa ya que era centrocampista-, no ha tenido inquilinos que se hayan mantenido durante mucho tiempo.

De momento, estos nombres son solo algunas de las posibilidades que se manejan en las oficinas de Mareo, desde donde ya han borrado de la lista el nombre de David Carmona, un jugador por el que también pujaba el Leganés.

Se trunca la llegada de Lollo

En las últimas horas se situó, desde diversos medios digitales argentinos, al defensa central de River Plate Luciano Lollo en la órbita del Sporting. Sin embargo, según se explica desde los citados medios, el técnico del club, Marcelo Gallardo, frenó su marcha ya que cuenta con el futbolista, de 31 años, para la próxima temporada. De hecho, el jugador se encuentra con su actual equipo en Estados Unidos, donde River realiza la pretemporada.

Además, fuentes del Sporting consultadas por este periódico no confirmaron que existiera un interés concreto en este jugador. Cabe recordar que el club rojiblanco cuenta en la actualidad con cuatro jugadores para el eje de la zaga, Álex Pérez, Federico Barba, Juan Rodríguez y Babin, que en principio no cuenta, por lo que la llegada de otro central no parece la prioridad para Miguel Torrecilla o Rubén Baraja.