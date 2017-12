«El Sporting no está en crisis»

Antes de entrar en la sala de prensa de El Molinón, Paco Herrera se despojó del chubasquero con el que dirigió la última sesión a puerta cerrada previa a la visita del Zaragoza. Solo los jugadores y Miguel Torrecilla -presente durante todo el entrenamiento- conocen los planes del entrenador para un partido que ha sido marcado en el vestuario rojiblanco como un punto de inflexión. «Tenemos mucha ilusión», aseguró Herrera con las energías visiblemente renovadas tras las últimas decepciones.

Herrera, habitualmente locuaz en su discurso, optó más que nunca por encriptar su mensaje. Antes de analizar el partido frente al Zaragoza, el técnico rojiblanco hizo un rápido análisis del estado de ánimo del vestuario a punto de llegar al ecuador de la competición. «No creo que el equipo esté en crisis. He vivido esas situaciones en otros equipos y espero que le demos la vuelta. Creo que es una situación muy concreta que está pasando el Segunda», valoró el entrenador catalán antes de recordar que «Osasuna acaba de perder dos partidos, igual que otros equipos de arriba».

En cuanto a la visita del Zaragoza, Herrera adelantó la titularidad de Rachid, aunque mantuvo la duda de si mantendrá el sistema con tres centrales empleado en Albacete. «No cierro la puerta a esa decisión. La semana pasada lo hice por el tipo de rival, pero el Zaragoza es otra cosa», advirtió Herrera. El técnico, no obstante, reconoció que «el equipo me gustó la semana pasada», con la única excepción «del balón parado, que nos está haciendo mucho daño cuando hemos sido uno de los mejores equipos en eso». «El resto me gustó y eso me hace que lo valore», concluyó Herrera respecto al sistema. En el castro de optar por mantener el dibujo de la semana pasada, Herrera sí reconoció que Juan Rodríguez «tiene todas las opciones» entrar en la convocatoria.

Pese a la situación del Zaragoza, más próximo a los puestos de descenso que a los de promoción, Paco Herrera destacó su potencial al margen de su trayectoria reciente. «Es mejor equipo de lo que está demostrando. El fútbol no está siendo generoso con lo que están desarrollando y lo que demuestran cada semana. En cualquier momento puede encontrar la luz y salir hacia arriba», afirmó el entrenador rojiblanco.

Herrera no ocultó cierta preocupación por la endeblez defensiva mostrada por el Sporting en las últimas jornadas, un aspecto que espera corregir mañana ante el conjunto maño. Su objetivo pasa por hacer «un partido completo». «Hemos ganado partidos en los que hemos hecho minutos muy buenos, pero han pesado más los treinta malos que los setenta buenos, y yo he mismo he sido crítico con esas situaciones», apuntó el preparador rojiblanco, que aboga en esta fase de la temporada por la practicidad para superar la etapa reciente de dudas. «No estamos en disposición de la excelencia, sino en disposición de ser un equipo que domine situaciones, que juegue aseadamente y que gane merecidamente. Después, habrá un poco más de fútbol o un poco menos», explicó.

Preguntado por el ambiente que espera encontrar mañana en El Molinón, Herrera aprovechó «para pedir a la afición que nos echen una mano y nos ayuden». En ese sentido, el catalán no ocultó que en la plantilla rojiblanca no abundan los jugadores «fuertes mentalmente», por lo que un ambiente hostil «nos puede hacer daño». «Necesitamos al público porque vamos a pelear por ganar. De conseguirlo, habrá resultados extraños y nos ayudará a estar a dos puntos en vez de a cinco», vaticinó Herrera.

Las dudas en torno al Sporting no son ajenas para Paco Herrera, quien recordó que ya pasó por situaciones similares a lo largo de su carrera. «He entrenado a cinco recién descendidos y no sabéis lo duro que es el primer año. El entrenador se mete unas 'hostias'...», advirtió el catalán. Herrera, no obstante, expresó una vez más su convencimiento de que el Sporting estará en la zona alta de la clasificación en las últimas jornadas ligueras. «Al final seremos un equipo muy bueno, muy fiable», adelantó Herrera. Los cinco puntos de distancia respecto a los dos primeros clasificados a estas alturas de la temporada no son una preocupación para el técnico, centrado ahora en «dar la vuelta a todos los errores que estamos cometiendo».

Paco Herrera deslizó que la dirección deportiva está sondeando el mercado en busca de refuerzos para la segunda vuelta, «aunque este equipo va a competir entre los seis primeros aunque no firme a nadie». Ayer, al término del entrenamiento, el técnico dialogó con Torrecilla. «Miguel está mirando un montón de cosas, pero ninguna en concreto. De momento no hay nada», expresó el técnico al hablar de posibles refuerzos.

Antes de analizar las opciones que ofrece el mercado, Herrera sí parece dispuesto a estudiar con calma el posible ascenso de jugadores desde el filial a la primera plantilla, según adelantó: «Lo que más me llenaría a mí y a la afición es que los jugadores que tenemos abajo ocupen los puestos que necesitamos. En eso estoy». Su intención es que «si tiene que venir alguien sea nada más que porque no tenemos esa posición concreta en el segundo equipo».

Herrera, por último, valoró muy positivamente la trayectoria del filial, lo que le hace estar aún más atento de cara a posibles llamadas para el primer equipo. «Los jugadores se lo están ganando. José Alberto y su grupo de trabajo están haciendo un grandísimo trabajo», concluyó el entrenador del Sporting.

Síguenos en: