Sporting | Dani Martín: «Me costó coger el sueño» Dani Martín, en el encuentro de ayer de Copa del Rey. / ARNALDO GARCÍA. El guardameta asegura que «ayer por la mañana no me imaginaba que fuera a suceder esto» ANDRÉS MAESE Gijón Miércoles, 20 septiembre 2017, 14:33

Dani Martín sigue como siempre. "Es tan solo un partido más", indicó el guardameta del Sporting. Pese a ser un choque como otro cualquiera, el gijonés sabe que su actuación dejará huella. Entre otras cosas porque lo paró todo, pero tal y como comentó esta mañana "hice lo que tiene que hacer cualquier portero".

No pudo dormir bien. "Me costo bastante porque estuve pensando mucho en el partido", indicó en la Escuela de fútbol de Mareo. Martín no sabe si el fin de semana jugará con el primer equipo o con el filial, pero "estoy preparado para todo", aseguró el rijiblanco.

Un sueño hecho realidad

No puede estar más feliz. Pese a que Dani Martín quiere tener los pies en el suelo, el futbolista admitió que he cumplico un sueño porque cualquier guaje de Gijón y de gran parte de Asturias quiere crecer como futbolista en el Sporting".

Además aseguró que seguirá siendo el mismo porque "soy un chico normal, a mí estas cosas no me cambian".

Por último explicó que no habló con su padre del partido cuando llegó a casa porque no suelen hacerlo: "Les dí un abrazo a toda mi familia. No nos gusta hablar de fútbol. Me dio la enhorabuena."