El Sporting desafía al vértigo

Un teleférico recorre el Teide desde la base del volcán hasta la estación La Rambleta, a solo 155 metros de la cima. Desde ese punto, algunos de los miles de turistas llegados de todo el mundo que visitan cada año el pico más alto de España experimentan emociones de todo tipo, aunque hay una que se repite: el vértigo. A un puñado de kilómetros de allí, en el estadio Heliodoro Rodríguez López, el Sporting se enfrenta esta noche a una sensación similar. Cuatro puntos separan a los rojiblancos de un Huesca señalado en el mapa como una cumbre a alcanzar, pero la incertidumbre de un resbalón en el momento más inoportuno asoma en forma de vértigo. Una victoria esta noche ante el Tenerife permitiría coger oxígeno en las alturas y enviar un mensaje en forma de presión a los rivales en la pelea por el ascenso.

Baraja ha tratado de mentalizar a sus futbolistas durante toda la semana para que el equipo recupere las señas de identidad que lo auparon a la zona alta cuando la escalada parecía poco menos que una quimera. Al técnico le preocupan especialmente dos aspectos. El primero es entrar bien a los partidos, después de las malas experiencias de las dos últimas jornadas, en las que el Sporting se vio por debajo en el marcador ante el Zaragoza y el Barcelona B cuando habían transcurrido menos de diez minutos de juego. El segundo es la fragilidad defensiva. Tras un tramo de la temporada sobresaliente, sin apenas concesiones atrás y dejando la portería a cero en siete partidos consecutivos, el Sporting ha visto cómo el muro de Mariño se agrietaba con cinco goles encajados en las dos jornadas recientes.

El Tenerife ha establecido precios populares en busca de un buen ambiente

Para tratar de recuperar la mejor versión defensiva del equipo, Baraja prepara el regreso al once de Álex Pérez. El madrileño, apercibido de sanción, descansó el pasado fin de semana ante el Barcelona B, volverá a formar con Federico Barba la pareja de centrales que mejor rendimiento ha dado al equipo esta temporada.

La gran novedad en la alineación rojiblanca puede estar en el lateral derecho. El técnico probó durante el entrenamiento de ayer en Mareo con Lora en lugar de Calavera. Sus posteriores declaraciones en rueda de prensa invitan a pensar que el mostoleño volverá a la alineación inicial. Lora, castigado por las lesiones durante todo el curso, no aparece en un once desde la visita a León del 10 de octubre del pasado año.

Rubén Baraja cumplirá en el Heliodoro Rodríguez López el primero de los cuatro partidos de sanción que el Comité de Competición le impuso por la acción que protagonizó el pasado fin de semana con el barcelonista Palencia, al que impidió realizar un saque de banda para evitar un contragolpe. Será, por tanto, la puesta de largo del segundo entre nador, José Ramón Rodríguez, quien a sus 29 años tendrá que asumir la responsabilidad de dirigir al equipo a ras de césped en el tramo decisivo de la temporada.

El partido presenta pocos alicientes para el Tenerife, descolgado de la lucha por el 'play off' tras no haber sido capaz de sumar ninguna victoria en sus últimos cinco partidos. En cualquier caso, desde el vestuario tinerfeño se han conjurado para no dejarse llevar en los partidos que quedan hasta el final del curso y tratar de dar una alegría a su afición. De su rendimiento en los próximos tres encuentros puede depender, por ejemplo, la continuidad de Joseba Etxeberría al frente del equipo la próxima temporada.

El club canario ha establecido precios populares para el partido de esta noche con el objetivo de generar un buen ambiente en su estadio, el cuarto que más asistentes ha promediado en los dos últimos meses, solo superado por La Romareda, El Molinón y el Nuevo Arcángel. El Tenerife contará con las bajas por lesión de Aitor Sanz, Tayron y Longo, su hombre más destacado esta temporada. El Heliodoro Rodríguez López se presenta como la antepenúltima parada hacia la cima y un desafío al vértigo.

