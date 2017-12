SPORTING | «La destitución de Herrera fue un golpe duro para la plantilla», asegura Michael Santos

Michael Santos reconoció este mediodía que la destitución de Paco Herrera como técnico del Sporting «fue un golpe duro para la plantilla», y aseguró que «no lo esperábamos». En cualquier caso, el uruguayo miró al presente y consideró que «ahora hay un nuevo míster y tenemos que adaptarnos a él». También asumió la cota de responsabilidad de la plantilla en la destitución de Herrera: «Éramos nosotros los que jugábamos».

En contexto El defensa del filial Víctor Ruiz, novedad en la sesión

Sobre la presión de El Molinón, que parece afectar a algunos futbolistas, Santos subrayó que «el futbolista tiene que acostumbrarse a ello», y agregó sobre su trayectoria profesional que «me han silbado mucho y a mí no me sorprende». Concluyó, en su caso personal, que «la presión es un plus y me da más fuerza».