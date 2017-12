Mariño: «Paco Herrera no es el culpable y estamos a muerte con él» Diego Mariño. / Arnaldo García El meta gallego reconoce que el vestuario rojiblanco se encuentra «bastante tocado» tras la derrota ante el filial del Barça VÍCTOR M. ROBLEDO Gijón Sábado, 9 diciembre 2017, 14:49

Con rostro muy serio se bajó del autobús esta mañana en Mareo la expedición del Sporting desplazada a Barcelona. Ni los jugadores ni el cuerpo técnico ocultaban con sus gestos la preocupación que se ha instalado en el vestuario rojiblanco tras la debacle ante el filial culé. “Es un día duro, no lo podemos negar. Llevamos una racha muy mala y ayer no estuvimos a la altura de las circunstancias”, reconoció Diego Mariño, quien abogó por “intentar levantar los ánimos, porque el domingo tenemos otro partido y hay que ir a por los tres puntos”.

El meta gallego, autocrítico, quiso descargar de responsabilidad a Paco Herrera, muy discutido en las últimas semanas. “Todos somos responsables, en conjunto. Cuando estábamos muy bien todos éramos culpables y ahora es igual. Nosotros no nos podemos quitar culpa porque somos los que jugamos, los que no marcamos en el balón parado o los que no marcamos cuando estamos delante de la portería”, apuntó el meta antes de asegurar que “el míster no es el culpable y estamos a muerte con él”.

Mariño no ocultó que Herrera “estaba abatido” tras la derrota. El portero rojiblanco considera que el equipo debe “hablar y corregir lo que haya que corregir” cuando retome los entrenamientos el próximo martes: “Hay que empezar a asumir responsabilidades. Quedan dos partidos antes de Navidad y deberíamos irnos con mejores sensaciones”.

“Hay que hacer algo, no sé el qué, para cambiar esta situación. Debemos pensarlo fríamente y analizar. Seguir remando y estar más unidos que nunca. El fútbol cada fin de semana te da otra oportunidad”, concluyó Diego Mariño. Por otra parte, esta mañana se confirmó que Jordi Calavera sufre una rotura fibrilar de grado I/II en el bíceps femoral de su muslo derecho que lo mantendrá tres semanas fuera del equipo. El catalán, por tanto, no volverá a jugar que la competición se reanude tras el parón navideño.

