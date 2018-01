Sporting | La emotiva sorpresa de Abelardo a Jony 02:52 ELCOMERCIO.ES Viernes, 26 enero 2018, 13:38

El 'Pitu' Abelardo sorprendió a Jony con un emotivo vídeo en el que el ahora entrenador del Alavés se alegró del regreso al Sporting , «a tu casa» del jugador. «Todavía me acuerdo de cuando te trajimos del Avilés y de todas las alegrías que me has dado como entrenador», comienza diciendo Abelardo.

Tras eso le hace algunas preguntas a Jony sobre su cambio desde sus inicios y su maduración como jugador después de apenas haber jugado con el Málaga esta temporada. Aquí tienes lo que respondió el rojiblanco: