Sporting | «He hablado con Stefan y le he dado mi idea de hacia dónde debemos ir», asegura Paco Herrera El entrenador del Sporting evita pronunciarse sobre los posibles candidatos al ascenso a Primera JAVIER BARRIO Gijón Viernes, 3 noviembre 2017, 13:45

Paco Herrera evitó esta mañana pronunciarse sobre los posibles candidatos al ascenso, considerando que la competición se encuentra todavía en una fase de desperezamiento. "Creo que va a tardar un poco", anticipó el entrenador del Sporting. "Hasta que no termine la primera vuelta y todos se enfrenten, será difícil que esos ocho equipos empiecen a distanciarse; no me atrevo a decir por dónde va a salir esto", concluyó.

Pronto se hizo hueco el Reus, entrenado por el exrojiblanco lópez Garai, entre las preguntas. Considerado el rey del empate de la categoría, no se mostró sorprendido Herrera por las pocas derrotas que han concedido los catalanes. "Me hubiera sorprendido si fuera la primera vez, pero ya jugué contra ellos el año pasado y fue el equipo que menos goles recibió y prácticamente no ha variado", observó el entrenador del Sporting, que definió al Reus como "un equipo muy serio, ordenado, que juega muy junto y que es difícil hacerle gol".

De López Garai, al que dirigió en el Castellón y en el Celta, concedió que "para mí fue un gran profesional y un jugador importante", y prolongó que "que haya sido tan rápida su llegada a los banquillos me llama la atención positivamente". No se mostró, por otra parte, muy interesado en la tormentosa etapa de Garai en Gijón, donde tuvo problemas con un reducido sector del vestuario de Mareo. "Me enteré de que sí tuvo algún tipo de dificultad, pero tampoco me he preocupado porque no soy chismoso para ese tipo de cosas. Para mí fue un gran profesional, titular en los dos equipos que le tuve al 90%, y siempre que nos vemos hemos hablado de fútbol".

De vuelta al Sporting, el técnico catalán se mostró satisfecho con la confección del grupo, lo que está facilitando su gestión. "Para mí está siendo fácil porque son profesionales y un equipo que se entiende; no estoy teniendo problemas, sino al revés". Y concluyó, sobre cómo digieren algunos futbolistas que se queden fuera del once en algún momento determinado, que "estoy tranquilo y feliz porque el grupo por ahí no se puede romper". Ni en el caso de Stefan, con el que reconoció haber mantenido una charla reciente: "Hemos hablado para que él tenga la información y le he dado mi idea de hacia dónde debemos ir. Es un gran profesional y una gran persona".

Herrera también manifestó su opinión sobre algunos temas concretos, como la posibilidad de que el club negocie con el Málaga una opción de compra por el uruguayo Michael Santos. "Es una cuestión del club, de Miguel (Torrecilla) y del futuro, pero como jugador sí que me gustaría (que se negociara) porque no me ofrece dudas. En el supuesto que fuéramos a primera y yo estuviera aquí, la recomendaría. No tendría ningún problema porque es un jugador que, sobre todo ahora, está demostrando que es de Primera", consideró. Y, apoyado en la presencia del juvenil José Gragera, destacó que "se va acercando la posibilidad de fichar uno o dos jugadores en el mercado de invierno, pero antes prefiero mirar lo de casa".