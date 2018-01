Sporting | Santana: «La primera sensación que tuve de vivir fútbol de verdad fue en El Molinón»

"Soy nuevo en esto", bromeaba Hernán Santana este mediodía en su presentación como nuevo futbolista del Sporting. "Es un centrocampista de los que hoy llamamos 'todocampista', que tiene un buen pie para la distribución, pero de alto ritmo en la recuperacion. Puede jugar en un sistema de un doble pivote o de tres centrocampistas por dentro", enumeraba Miguel Torrecilla. El futbolista canario, que portará el '8' y que ha firmado por lo que resta de temporada y tres años más, se destapó como un jugador muy extrovertido y entusiasmado ante la oportunidad que se le presenta en Gijón: "Estoy muy ilusionado. Es algo nuevo para mí porque llevo mucho años en el fútbol profesional, pero siempre en el equipo de mi tierra y de mi isla", reconocía Santana. "Ya he conocido a mis compañeros y les he felicitado por la victoria de ayer", prolongó la última incorporación del equipo, entregada ya a la causa: "Traigo los deberes hechos y sé que esta semana es diferente y se puede parecer al derbi que hay en las islas (Las Palmas-Tenerife). Estoy con ganas de que llegue el fin de semana y de poder traernos los tres puntos".

Preguntado por su decisión de fichar por el Sporting, el futbolista explicó a modo de anécdota que "cuando debuté como profesional, la primera sensación que tuve de vivir fútbol de verdad, profesional, fue cuando vine a jugar a Gijón contra el Sporting. Me enamoró el ambiente, la afición, el clima y el estadio. Cuando hablaba con amigos de dónde me gustaría jugar, el Sporting siempre era uno de esos equipos".

Sobre la definición de Torrecilla, Santana bromeó con que "solo le faltó decir que podía jugar de portero, pero creo que ya hay dos y que son muy buenos". Más serio apuntó que "soy un jugador que se siente cómodo en cualquier posición del centro del campo, aunque en la época de Setién también me tocó jugar algo como central, pero si tengo que elegir es en el centro del campo donde más cómodo me siento; me gusta llegar al área contraria y meterme en la mía a defender".

En relación a los problemas de adaptación que tuvieron en el pasado algunos futbolistas canarios, Hernán Santana sonrió y comentó que "me voy a coger una casa muy grande para que venga toda la familia y me cueste menos". Todo es "mentalizarse", agregó después, "y esta ciudad cuenta con un factor importante que es el mar y para mí eso es importante". También dio alguna pincelada de su carácter abierto: "Mi abuela me ha enseñado que hay que saludar a todo el mundo y tener educación. Intento crear un buen clima. Los futbolistas estamos acostumbrados a que nos mimen, pero también hay que preocuparse por todo el mundo". Antes de vestirse de corto se alistó para la volcánica cita del domingo. "Me veo capacitado para estar", dijo, antes de recordar que "son tres puntos más, pero es un ambiente diferente al habitual, pero tenemos que evadirnos de él, dejarlo para la afición y centrarnos en el partido".

