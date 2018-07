Sporting «Voy a intentar aprovechar las oportunidades», asegura Gorka Santamaría El delantero vasco, autor del segundo gol del Sporting ante el Lealtad, confía en convencer a Baraja durante la pretemporada VÍCTOR MANUEL ROBLEDO Jueves, 19 julio 2018, 12:58

La etapa como jugador del Sporting no ha podido empezar mejor para Gorka Santamaría, que se estrenó como goleador en su primer partido con la camiseta rojiblanca. El delantero vasco, recién fichado para el filial, anotó el segundo tanto de los de Baraja en el amistoso frente al Lealtad disputado ayer en Les Caleyes. «Era mi primer partido y me encontré con muchas ganas. Me queda coger ritmo, pero las sensaciones son buenas», apuntó el joven jugador, que considera «anecdótico» su gol. «Subo para intentar ayudar al primer equipo y voy a tratar de aprovechar las oportunidades», añadió.

Santamaría se mostró además muy agradecido por la acogida que ha tenido en el vestuario y admitió que no pierde la esperanza de convencer a Baraja para pasar a formar parte de la primera plantilla, «pero tengo claro que soy jugador del filial». El delantero explicó que el técnico le pidió «que intente aprovechar los minutos en los partidos de pretemporada y aprender en los entrenamientos de la gente veterana».

En el entrenamiento de esta mañana en Mareo No participó Rachid, que trabajó en el gimnasio junto a Pedro Díaz. El centrocampista Rubén Sánchez, incorporado hace unos días al Sporting B, completó la sesión a las órdenes de Rubén Baraja.