Isma Cerro: «Puedo aportar calidad y desequilibrio al Sporting» El extremo espera «hacerme un hueco en el primer equipo y subir a Primera» ANDRÉS MAESE Gijón Martes, 31 julio 2018, 12:33

Estaba nervioso. Era una de las primeras comparecencias de Isma Cerro como jugador del Sporting. Algo tímido, el extremo explicó los motivos por los que Baraja puede utilizarlo en la banda: «Puedo aportar calidad y desequilibrio al Sporting».

Hasta la fecha, el técnico rojiblanco lo utiliza en la banda izquierda para jugar a pierna cambiada. «Me da igual la posición siempre que pueda estar en el campo», afirmó el atacante, que espera «subir a Primera con el Sporting y hacerme un hueco en el equipo».

La banda izquierda es una de las zonas que espera reforzar Miguel Torrecilla. El vacío dejado por Jony es importante, aunque Cerro no quiere ni oír hablar del cangués: «No me fijo en lo que hizo, tan solo me fijo en mí y en lo que puedo aportar».